Connue pour être la petite-fille de Manolo Fabregas, acteur reconnu de l’âge d’or au Mexique, Cassandra Sánchez-Navarro C’est une actrice mexicaine bien connue qui a captivé par sa beauté particulière, elle a récemment partagé une photo qui a impressionné ses fans car elle ressemble beaucoup à Madonna.

Cassandra Sanchez est née le 3 juillet 1991 à Mexico, elle est issue d’une dynastie d’artistes, à commencer par son grand-père, sa mère Mónica Sánchez-Navarro est également une actrice du Mexique tout comme son frère et l’oncle de Cassandra, l’acteur Rafael Sánchez-Navarro.

La jeune actrice de 29 ans a eu l’opportunité de participer à la fois au cinéma et à la télévision, qu’il s’agisse de feuilletons ou de séries, tant au Mexique qu’aux États-Unis.

Après avoir grandi dans le monde du divertissement, il était pratiquement évident que sa carrière serait également axée sur les arts du spectacle, tout comme sa famille l’avait fait depuis l’âge d’or du cinéma mexicain, tout comme son grand-père.

Cassandra Sanchez est apparu le 8 août 2019 dans une publication de son compte Instagram officiel dans une image dans laquelle il montrait un nouveau projet, la chose intéressante à propos de l’image était précisément sa tenue car elle était assez similaire au style de Madone la diva de la pop, comme vous vous en souviendrez, l’interprète de “La isla bonita” a été caractérisée par des changements de look et de styles depuis qu’elle a commencé sa carrière

L’une des caractéristiques les plus caractéristiques que beaucoup continuent à imiter à ce jour, ou plutôt en voyant quelque chose de similaire, la soi-disant «fille matérielle» vient immédiatement à l’esprit, est celle que portait Cassandra Sánchez.

Sa tenue consistait en un pantalon en denim ajusté à la taille mais assez large au niveau des jambes, il s’agissait d’une sorte de ceinture faite avec le même tissu que le pantalon ou alors ils nous ont fait réfléchir, elle portait aussi un haut en tissu avec une certaine transparence, même si cela semblait Plus comme un s0stène, il avait de fines bretelles et était également accompagné d’un chapeau de fourrure, ses cheveux ont décidé de le porter en vrac, court et en marron.

Premier jour de répétition demain. GRAND JOUR! #sugar // Premier jour de répétitions les matins GREAT DAY! “, écrit-il dans son message.

La belle actrice Cassandra Sanchez a commencé sa carrière en 2011, alors qu’il n’avait que 20 ans, son premier rôle était précisément dans la telenovela “Una familia con luck” jouant Salomé, aux côtés d’Arath de la Torre et Mayrín Villanueva, deux grandes personnalités de la Savons de télévision.

Il participait récemment au programme Qui est le masque? son personnage était Licorne, qui est devenu une tendance à plusieurs reprises lorsqu’il flirtait avec Juanpa Zurita, tout le monde a été surpris quand ils ont découvert qui était la Licorne.

Cassandra porte généralement les cheveux blonds, mais ce changement l’a beaucoup favorisée, la voyant sûrement vous surprendre un peu avec la similitude de Madonna qui à un moment donné de sa carrière en est venue à porter un ton brun et des cheveux courts, tous deux coïncidant avec sa couleur. yeux verts et peu au niveau de ses traits, bien sûr comme dans tout on trouve toujours des différences mais si vous êtes fan de Madone Vous serez au moins un peu impressionné de faire une comparaison entre les deux.

Maddona au fil des années a imposé à plusieurs reprises des modes dont à l’époque étaient suivies les yeux fermés, aujourd’hui à 62 ans elle continue de donner quelques spectacles, laissant ses fans ravis de ses spectacles.

