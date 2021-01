L’actrice, surtout connue pour son rôle de Lavender Brown dans les adaptations cinématographiques des livres à succès, a accueilli le petit garçon Tenn en octobre après un accouchement «traumatisant» qui a laissé son fils dans l’unité néonatale.

Elle a écrit sur Instagram: «J’ai regardé les nouvelles sur le verrouillage depuis une pièce isolée de l’hôpital. Le pauvre bébé est covid positif.

«Il va bien et va bien, mais ils sont vigilants et prudents, heureusement.

«Cette variété est super puissante et contagieuse, donc j’espère que les gens feront très attention dans les semaines à venir.

«Je ne voulais vraiment pas que ce soit le début de la nouvelle année de ma famille.

«Je ne voulais vraiment pas être de retour à l’hôpital si peu de temps après sa naissance traumatisante.

«Une fois de plus, je suis impressionné par les infirmières et les médecins. Cela me rend encore plus fier de mon frère, un docteur & e @pondermed et de mon père, le roi GP @ davidlloyd73…. Veuillez souhaiter à bébé un prompt rétablissement.

«Il a 9llbs 7 maintenant, donc c’est un garçon plus fort et plus grand qu’il ne l’était la dernière fois que nous étions dans une chambre d’hôpital (et l’aiguille est entrée dans sa main avec des cris plus forts et plus puissants.) Amour et meilleurs voeux à tout le monde.

Cave et son partenaire, le comédien Alfie Brown, sont déjà parents de Donnie, cinq ans, et de Margot, trois ans.

Ils avaient initialement nommé leur petit garçon Abraham «Bam» Benjamin mais ont annoncé en décembre qu’ils avaient changé son nom pour Tenn.

Après avoir accouché, Cave a détaillé comment il a été mis au monde 40 minutes après la rupture de ses eaux, en disant: «Cela a été une expérience très différente de mes deux premières naissances… beaucoup plus humiliante, terrifiante et hors de mon contrôle.