Natasha Perez, l’actrice qui joue le meurtrier de Selena Quintanilla dans Selena: la série, s’inquiète pour sa sécurité, même si elle n’apparaît que dans un épisode de la mini-série Netflix. Perez a été choisi comme Yolanda Saldivar, qui était le président du fan club de Quintanilla et purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Quintanilla en mars 1995. Selena: La série suit l’ascension de Quintanilla vers la gloire, mais Perez est présenté comme Saldivar dans la finale.

Perez a déclaré à Entertainment Weekly qu’elle avait sauté sur l’occasion de jouer un “méchant maléfique” après avoir joué des méchants sur scène et un méchant dans une comédie. Cependant, une fois qu’elle a commencé à travailler avec le réalisateur, elle a commencé à se sentir en conflit. Elle craignait que certains des plus grands fans de Quintanilla pensent qu’elle était vraiment l’assassin de la chanteuse et pas seulement un acteur jouant le rôle.

“L’actrice en moi est fascinée par le voyage d’un personnage complexe, mais l’humain en moi a toutes sortes de sentiments”, a déclaré Perez à EW. “L’actrice en moi s’inquiète aussi pour sa sécurité. Beaucoup de gens prennent cela très au sérieux et pensent que c’est réel, et dans ce cas, le personnage est réel mais ce n’est pas moi. Je ne suis pas elle.”

Perez a déclaré que le maquillage et le costume qu’elle portait sur le plateau étaient si convaincants que les gens ne l’ont pas reconnue quand elle avait fini pour la journée. “Il leur a fallu quelques semaines pour s’habituer au fait que j’étais celui qu’ils voyaient sur le plateau”, a déclaré l’actrice vénézuélienne. “J’espère que cela se produira aussi dans le monde réel et que je ne suis pas si reconnaissable à mon costume.” Elle a également souligné qu’elle était beaucoup plus grande que Saldivar, elle a donc dû s’agenouiller lors du tournage de scènes avec Christian Serratos, qui joue Quintanilla.

Bien que Saldivar fasse partie de la série Netflix, Perez a souligné que la série était une célébration de la vie de Quintanilla et que toutes les personnes impliquées avaient traité son histoire avec respect. “La beauté de tout cela est la façon dont son héritage se perpétue jusqu’à aujourd’hui à travers sa musique, son art et vraiment, toute sa vie”, a déclaré Perez à propos de la série et de Quintanilla. “Grâce à elle, nous pouvons avoir cette conversation aujourd’hui et célébrer une émission sur une Latina, avec et écrite par des Latinos. C’est une belle chose.”

Les neuf épisodes de Selena: la série sont maintenant diffusés sur Netflix. Le casting comprend également Gabriel Chavarria, Richardo Chavira, Noemi Gonzalez et Seidy Lopez. Il a été créé par Moises Zamora. La sœur de Quintanilla, Suzette Quintanilla, fait partie des producteurs exécutifs.