L’actrice de tar Wars Daisy Ridley dit qu’elle a remis en question son approche enthousiaste de son travail après avoir été qualifiée d ‘«agressive» par un réalisateur.

La Londonienne de 28 ans a été propulsée au rang de célébrité en 2015 lorsqu’elle a été choisie pour incarner Rey, l’un des personnages principaux de la suite de Star Wars The Force Awakens.

En plus d’apparaître dans la série à succès de science-fiction, Ridley a pris le rôle-titre en 2018 Hamlet réinventant Ophelia et a joué dans le meurtre de Sir Kenneth Branagh sur l’Orient Express.

Mais elle dit qu’elle a été abandonnée à son approche «passionnée» de son travail par peur de la façon dont elle serait perçue, et a été décrite comme «intimidante» alors qu’elle travaillait sur le nouveau film Chaos Walking.

«J’étais en train de me coiffer, de mettre ma perruque. Je me souviens avoir pensé: «Dieu, devrais-je être plus petit? Dois-je être plus calme? », A déclaré Ridley au magazine Tatler.

«J’ai aussi été qualifié d’agressif; mon énergie est «assez agressive». C’était lors d’une réunion avec un réalisateur.

«Je pensais: ‘Mais pourquoi? Est-ce parce que j’ai maintenu un contact visuel? Est-ce parce que je suis passionné par ce dont nous parlons? Je ne sais pas. Tu as cette horrible sensation de naufrage de, Dieu, est-ce que je ne rencontre pas ce que je pense faire?

Ridley fait de sa montée en puissance mondiale à travers Star Wars une «chance magique», mais dit que cela a eu un impact majeur sur la conscience du public de sa vie privée.

“Quand j’ai signé à Star Wars, il n’y avait rien dans mon contrat qui disait:” On parlera de ta vie “”, a-t-elle déclaré, déclarant au magazine qu’elle avait fait de son mieux pour que sa vie amoureuse ne fasse pas la une des journaux.

«Je suis arrivé au point où j’ai réalisé qu’une grande partie de ma vie était là-bas», a-t-elle déclaré.

«Les gens connaissaient le nom de ma mère, le nom de mon père, ce que mes sœurs font dans la vie. Et j’ai pensé que ce serait bien d’avoir quelque chose qui soit pour moi, qui n’est pas pour tout le monde.

“Je pensais juste que je garderais cela séparé.”

L’actrice, qui a grandi à Maida Vale, a quitté les médias sociaux en 2016 et a ensuite qualifié les plateformes de «très malsaines pour la santé mentale des gens».

