Sacha Baron Cohen a partagé une scène supprimée de son nouveau film, Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, montrant à quel point Maria Bakalova, l’actrice bulgare qui joue Borat, âgée de 15 ans fille Tutar, est arrivée au président Donald Trump. Dans le bref montage, Baklava est guidé dans la Maison Blanche par Chanel Rion de One America News Network. D’autres scènes comprenaient le spectacle de Baklava assistant à une collecte de fonds Trump, avec Trump, Donald Trump Jr. et Kimberly Guilfoyle sur scène.

Au début du clip, Baron Cohen, s’exprimant en tant que Borat, présente OAN comme «la source d’information la plus rigoureuse d’Amérique». Borat “le sait” parce qu’ils ont emmené sa fille à la Maison Blanche le 20 septembre. Il affirme qu’elle a été autorisée à entrer dans la salle de presse de la Maison Blanche sans avoir à passer par un contrôle de sécurité ou à passer un test de coronavirus.

Trump fait très attention à qui il a laissé entrer ses événements et sa maison. Aucun test Covid nécessaire – High 5! pic.twitter.com/Kf5gGk3n2M – Borat (@BoratSagdiyev) 23 octobre 2020

Il y a aussi des scènes d’une collecte de fonds, où Trump et son fils ont parlé. Bakalova, qui est vue avec les cheveux bruns, est montrée en train de parler avec Trump Jr. et de lui dire à quel point elle est excitée de le rencontrer. En fin de compte, Bakalova se tient devant la Maison Blanche et demande à Rion “Pourquoi tous les faux journalistes sont-ils pour la gauche et non pour la droite?” La scène se termine avant de montrer quelle a été la réponse de Rion. Ces scènes n’étaient pas incluses dans Borat 2, qui est déjà disponible sur Amazon Prime Video.

Dans Borat 2, le personnage de Baron Cohen retourne aux États-Unis, 14 ans après le film original, avec sa fille Tutar, dans l’espoir qu’elle épousera le vice-président Mike Pence. Dans certaines parties du film, Borat doit se promener déguisé, car il est toujours bien connu aux États-Unis.La scène la plus controversée du film présente Bakalova en tant que Tutar rencontrant l’avocat de Trump, Rudy Giuliani. L’ancien maire de New York a semblé mettre sa main dans son pantalon dans une scène, mais il a affirmé qu’il ne faisait que rentrer sa chemise. “Si Sacha Baron Cohen laisse entendre le contraire, il est un menteur sans pitié”, a écrit Giuliani sur Twitter. Giuliani a appelé la police après avoir réalisé que la scène était une mise en scène, a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée à Good Morning America vendredi, Baron Cohen a déclaré que les téléspectateurs pouvaient décider eux-mêmes parce que ce qui s’était passé était “assez clair”. “Je dirais que si l’avocat du président a trouvé ce qu’il a fait là-bas, un comportement approprié, alors Dieu sait ce qu’il a fait avec d’autres femmes journalistes dans des chambres d’hôtel”, a déclaré l’acteur. “C’est ce que c’est. Il a fait ce qu’il a fait.”