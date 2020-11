L’actrice Sara Maldonado expose l’infidélité ennuyeuse de son partenaire! | Instagram

Dans le cadre d’une explosion que l’actrice avait Sara Maldonado Il y a quelques heures, il a partagé des messages forts via son Instagram Storie où il a exposé par SMS le infidélité qui était probablement il y a quelques heures son ancien partenaire.

Connue pour son visage angélique et son talent inné pour l’actrice, Sara Maldonado a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs après avoir fait ses débuts dans la telenovela “Le jeu de la vie” dans laquelle elle a joué aux côtés de Valentino Lanús.

Bien qu’elle n’ait pas participé à autant de projets que ses fans l’auraient souhaité, sa carrière a été constante, le dernier travail dans lequel nous l’avons vue était en 2019 dans la telenovela “Los Elegido”, malgré le fait que son apparition à la télévision continue être très aimée de ses fans qui la suivent dans chacune de ses publications.

D’après ce que nous avons vu tout au long de ses plus d’un millier de publications dans ladite application, Sara Maldonado profitez-en sur la plage, passez du temps avec vos animaux de compagnie et gardez un beau bronzage sur votre peau.

Tout semblait aller bien dans la vie de la belle femme Veracruz jusqu’à il y a quelques heures, elle a commencé à publier certains messages sur Instagram, certains d’entre eux étaient assez agressifs, envers une autre femme.

En lisant les messages, vous comprendrez sûrement (en tant que femme) un peu la nouvelle qu’elle a partagée en quelques minutes, bien qu’elle n’ait pas donné plus d’informations ou de détails à ce sujet, Sara Maldonado a pratiquement laissé tomber toute sa fureur en six histoires.

Elle affirme que son partenaire actuel lui a été infidèle avec une autre femme qui a même partagé le nom, malheureusement, cette information ne peut pas être vérifiée, ou du moins il est douteux que l’actrice le fasse ou le fera car elle a immédiatement supprimé les messages, mais certains les gens ont réussi à les télécharger, c’est donc immédiatement devenu une tendance sur Twitter.

L’une des nouvelles les plus fortes qu’elle a partagées en plus de son infidélité est le fait qu’il y a trois semaines Sara Maldonado a perdu son bébé, c’était quelque chose de spontané alors ils ont dû l’emmener immédiatement à l’hôpital, après que ce fait se soit produit, elle est immédiatement entrée dans une profonde dépression, après avoir réalisé que son partenaire était avec une autre femme après avoir été enfermée pour avoir infecté par Covid-19, c’était quelque chose de beaucoup plus douloureux en raison de la perte de son bébé qui était attendu avec impatience seul.

La pire chose qui puisse arriver à une femme est de perdre l’être auquel vous aspirez tant, et qu’elle ne pourra plus continuer dans votre ventre, sa douleur a augmenté quand elle a su que lorsqu’elle était seule, son partenaire voyait une autre femme, malheureusement Sara Maldonado n’a pas compté le des détails sur la façon dont il l’a découvert, nous ne prendrons donc que sa parole.

Quoi de neuf avec les instastories de Sara Maldonado, je veux être son amie pour qu’elle puisse se décharger auprès de quelqu’un de pauvre », a écrit @CatalanCecii sur Twitter.

Immédiatement, des centaines d’internautes ont commencé à exprimer leurs sentiments en faveur de Sara MaldonadoIls lui ont apporté leur soutien et d’autres se sentent totalement identifiés à elle à cause de sa situation, peut-être qu’elle n’est pas la première femme à traverser quelque chose comme ça, mais quand on les découvre, c’est tout aussi douloureux.

Voir les histoires de Sara Maldonado m’a donné quelque chose d’aussi laid quand les gens n’ont personne avec qui se défouler et ont du mal à se retrouver seuls », a écrit @Klizsocu.

Nous espérons que sa douleur passera de la meilleure façon possible et quant à sa maladie actuelle, il se rétablira bien et parviendra à avancer.

