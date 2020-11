L’actrice Sophie Turner jouera à nouveau une princesse! | .

L’un des personnages les plus importants de la série HBO Game Of Thrones était la princesse Sansa Stark, jouée par l’actrice britannique. Sophie Turner Récemment, des nouvelles ont été partagées qui exciteront sûrement beaucoup ses fans, à savoir qu’elle reviendra sur le petit écran pour jouer à nouveau une princesse, mais pas n’importe qui!

Certains pensaient que la femme de Joe Jonas jouera une princesse pour la société Disney, mais ce ne sera pas une autre version d’action en direct comme ils l’ont lancé ces dernières années, mais plutôt une vraie princesse.

Un autre détail est qu’il ne s’agit pas de la société Disney, mais plutôt de l’une de ses compétitions, nous parlons de HBO Max, dans ce nouveau projet Sophie Turner jouera la princesse Charlotte, l’une des héritières de la royauté britannique et fille de la Ducs de Cambridge, le prince William et Kate Middleton, officiellement connus sous le nom de prince William, duc de Cambridge et Catherine duc de Cambridge.

Cependant, le projet ne parle pas d’une version futuriste du petit de cinq ans, mais ce sera plutôt ça Sophie Turner Il donnera la voix à la princesse Charlotte dans le projet intitulé «Prince» où l’histoire de certaines aventures des trois petits membres de la famille royale à Cambridge sera racontée.

C’est George, Charlotte et Louis auront leur propre série animée, ce projet sera lancé au sein de la plateforme HBO Max; le responsable du partage des informations était le créateur du programme.

Le créateur du programme Gary Janetti, est celui qui a partagé un petit clip sur son compte Instagram, où Charlotte apparaît avec la voix incomparable de la belle fille Sophie Turner C’était divertissant car les personnages ont des voix d’adultes et d’après ce qui a été apprécié dans les secondes où le clip vidéo a été présenté, ce sera une sorte d ‘”aventures” pas tellement enfantines que beaucoup l’imaginaient peut-être.

Dans le thème de la série animée des trois fils de la royauté britannique et des petits-fils de la reine Elizabeth II, nous trouverons quelques blagues liées à la politique, en particulier tout ce qui concerne le domaine royal.

En plus de Sophie Turner, d’autres personnalités de la série feront partie de la série animée pour incarner le prince Harry et Megan Markle sera Orlando Bloom et Condola Rashad.

Comme vous le savez bien il y a quelques semaines, l’actrice britannique a donné naissance à sa première fille aux côtés de son mari, le chanteur Joe Jonas, pour le moment ils n’ont pas partagé autant d’informations sur leur bébé mais ils voudront sûrement profiter au maximum de cette étape de leur vie. , Pour ce que Sophie Turner Vous reprendrez votre horaire de travail petit à petit.

Pendant sa grossesse, le couple a été assez discret, car ils n’ont pas montré autant de contenu de la période de gestation pour leurs adeptes, ce n’est qu’après avoir donné naissance à son premier-né qu’elle a décidé de partager des photos de sa grossesse, celles-ci sont évidemment devenues une tendance immédiatement.

La nouvelle de sa grossesse n’a pas non plus été partagée à partir du moment où ils l’ont découverte, ce n’est que lorsque certaines photos ont été divulguées montrant son ventre bombé, bien qu’elles ne l’aient pas partagée avec ses followers, elles étaient tout aussi excitées et heureuses pour la belle couple.

Ce nouveau projet auquel participera l’actrice également dans le film Dark Phoenix sera sûrement un succès, notamment en raison du thème qu’ils aborderont, ainsi que du fait qu’il est bien connu que des millions d’utilisateurs sont au courant de l’actualité de la famille royale britannique.

