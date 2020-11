Alors que les arguments sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020 traînent, de plus en plus de pressions pèsent directement sur la chef de l’administration des services généraux, Emily Murphy. Murphy est l’administrateur de la GSA, chargé de vérifier les résultats des élections au niveau national et de débloquer des fonds pour le processus de transition. Jusqu’à présent, elle n’a pas donné suite.

Des sources proches de Murphy auraient déclaré qu’elle se sentait dans une “situation sans issue”, avec des pressions venant des deux côtés. Cette semaine, un rapport de Politico a décrit la place de Murphy dans le processus de transition présidentielle comme une “étape relativement routinière”, exigeant seulement qu’elle reconnaisse les résultats des fonctionnaires électoraux locaux et étatiques. Alors que Murphy continue de tarder, quatre démocrates de la Chambre l’ont appelée lundi pour un briefing pour s’expliquer. Dans une lettre de quatre pages à Murphy, la présidente du comité de surveillance de la Chambre, Carolyn Maloney, a écrit: “Nous avons été extrêmement patients, mais nous ne pouvons plus attendre.”

Excellent travail Emily! https://t.co/kQbKViF7Il – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020

Maloney a été rejoint par la représentante de New York. Nita Lowey, le représentant de Virginie Gerry Connolly et le représentant de l’Illinois Mike Quigley pour signer la lettre. Murphy bloque sa «vérification», une étape qui n’exige même pas que les résultats officiels des élections soient certifiés – seulement le résultat probable basé sur des résultats clairs. Un candidat à la présidentielle a besoin de 270 voix électorales pour remporter l’élection, et Biden en a maintenant 306, tandis que Trump n’en a que 232, selon CBS News.

Des sources proches de Murphy ont déclaré à CNN qu’elle se sentait submergée par la pression des deux côtés lors de l’élection, mais Trump l’a récemment félicitée sur Twitter, affirmant qu’elle faisait un “excellent travail”. Cela a soulevé de nombreux sourcils et a poussé les démocrates à demander encore plus d’urgence à Murphy d’arrêter de caler.

“Les responsables de la Maison Blanche affirment qu’ils ne vous pressent pas de bloquer la détermination de la vérification et que vous avez pris cette décision entièrement par vous-même”, lit-on jeudi dans la lettre des démocrates. “Si cela est exact, il est essentiel que vous suiviez maintenant la loi et que vous fassiez la désignation de vérification sans plus tarder.”

Jusqu’à présent, la GSA a refusé de commenter les lettres des démocrates, et Murphy a également peu parlé publiquement du retard. Il n’y a aucune preuve pour soutenir les théories du complot sur la fraude électorale généralisée lors de l’élection, malgré les messages du président sur les réseaux sociaux. Si les protocoles de transition établis ne sont pas respectés prochainement, les démocrates ont déclaré qu’ils craignaient que cela ait des «effets graves» sur les États-Unis.