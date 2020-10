L’administration du président Donald Trump pensait que Ronda Rousey avait vraiment été arrêtée lors d’un événement de la WWE l’année dernière. Selon un document PSA obtenu par Politico (via le Daily Dot), Rousey figurait sur une liste de célébrités compilée par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour rebaptiser la lutte contre le COVID-19. Les entrepreneurs de HHS “ont été chargés de dresser une liste de célébrités et de vérifier leurs convictions politiques avant de leur permettre de participer à la campagne publicitaire pour” vaincre le désespoir “; lié le coronavirus.

Pour Rousey, le HHS a souligné qu’elle soutenait le sénateur Bernie Sanders avant de mentionner l’arrestation du scénario. “Bernie Sanders, candidat du Parti démocrate publiquement soutenu pour les élections de 2016”, indiquent les notes. “Vues antiféministes parfois. Arrêté lors d’un événement de la WWE en 2019.” L’arrestation faisait partie d’un scénario pour aider à construire le match de championnat triple menace entre Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair à WrestleMania 35. Le match était grand car c’était la première fois que des femmes étaient présentées dans l’événement principal du plus grand événement de la WWE. de l’année. À l’époque, Rousey était la Championne Féminine de Raw tandis que Flair était la Championne Féminine de SmackDown. Lynch a battu Rousey et Flair pour remporter les deux titres.

Un document de suivi du recrutement de supporters de célébrités d’un comité de campagne Trump obtenu par @politico répertorie Ronday Rousey comme ayant été arrêté lors d’un événement de la WWE en 19. 😂😂😂 https://t.co/InPLK8yPby pic.twitter.com/CtD3fW5Zlc – Ryan Satin (@ryansatin) 29 octobre 2020

Après le match, Rousey a pris congé de la WWE et n’est pas encore revenue. Plus tôt cette année, elle a parlé d’un retour possible. «Si je faisais tous les spectacles en direct, je n’étais à la maison qu’une journée et demie par semaine. Cela ne valait tout simplement pas la peine pour ma famille parce que nous éliminions toutes nos dépenses et vivions ce style de vie, nous n’en avions pas besoin . Nous n’avons pas besoin d’argent », a déclaré Rousey lors du Wild Ride! avec le podcast Steve-O. «Alors c’est comme… pourquoi est-ce que je le fais si je ne peux pas consacrer mon temps et mon énergie à ma famille, mais plutôt passer mon temps et mon énergie sur un tas de f-ing fans ingrats qui ne le font pas m’apprécie même? “

La personnalité de la WWE, Paul Heyman, a récemment parlé au New York Post de Rousey et a taquiné qu’elle avait signé une extension avec la société. “C’est une autre chose amusante à propos des gens qui ne discutent pas de leur entreprise dans les forums publics”, a déclaré Heyman. «Tout le monde présume que le contrat de Ronda Rousey expire à un certain moment. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte que peut-être, peut-être, le contrat de Ronda Rousey a été prolongé ou qu’elle a élaboré un nouvel accord et cela ne profiterait pas non plus. La WWE ou Ronda Rousey rendront ces informations publiques. “