Le chanteur à succès Billie Eilish Avec d’autres artistes, ils ont été rejetés par l’administration américaine pour leur critique du président du pays et ont été inclus dans la «liste noire» et ici nous vous expliquerons pourquoi.

Billie Eilish ainsi que d’autres célébrités ont été évaluées pour participer à une campagne de santé publique avec un budget de 250 millions de dollars, cependant, l’actuelle administration américaine a rejeté leur candidature pour avoir critiqué le président, selon une lettre divulguée citant The Washington Post.

Il s’agit d’une lettre adressée au secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, que plusieurs membres du parti démocrate de haut rang ont apparemment écrit.

C’est là qu’ils affirment qu’il existe des documents qui démontrent les tentatives de l’administration Truwp de promouvoir le président actuel juste avant sa campagne de réélection, en utilisant l’argent public.

Il s’agit d’une campagne publicitaire de santé publique consacrée à vaincre le désespoir et à inspirer l’espoir au milieu de la pandémie avec un budget de 250 millions de dollars.

Pour cela, ils ont choisi 274 célébritésCependant, la plupart d’entre eux ont fait l’objet d’un veto de l’administration pour des raisons politiquement biaisées: critique du président ou de ses actions, soutien à l’ancien président ou s’ils manifestaient en faveur des droits des homosexuels.

De cette façon, Billie Eilish, proposé pour la campagne, a été rejeté pour ne pas être un adepte de l’actuel président et pour l’avoir critiqué à plusieurs reprises, en outre, il est indiqué qu’il a un jour décrit le président comme celui qui “détruit notre pays et tout ce qui nous importe”.

Et comme si cela ne suffisait pas, en août 2020, il est apparu à la Convention nationale du Parti démocrate où il a chanté son nouveau tube “My Future” et a publié un message pour les futures élections américaines.

Nous avons besoin de leaders qui résolvent les problèmes du changement climatique et du COVID et ne les nient pas … [Los cambios] Ils commenceront par voter contre D0nald Truwp et en faveur de Jo3 Bid3n », a déclaré Ilish.

Plus tard, dans une autre vidéo que je fais circuler sur les réseaux sociaux, Billie il demande au président de se taire et dit: “Nous n’avons plus besoin de vous”.

Il est important de mentionner que ils opposaient à une autre chanteuse américaine d’origine portoricaine, Jennifer Lopez, car lors de sa présentation au Super Bowl, elle a critiqué la politique d’immigration du président.

Sur la liste des célébrités qui n’ont pas passé le filtre républicain se trouvent des personnalités telles que la chanteuse Christina Aguilera, qui a été rejetée pour son soutien à Obama et sa promotion des droits de la communauté LGBTI +.

De plus, les chanteurs Adam Levine et Justin Timberlake sont également sur liste noire pour les mêmes raisons.

Ainsi, au total, l’actuelle administration de la Maison Blanche a approuvé dix célébrités pour la campagne, pour la plupart des chanteurs, parmi lesquels Marc Anthony et Enrique Iglesias.

Les noms de ces célébrités figuraient parmi les feuilles de calcul, notes de service, notes et autres documents des derniers septembre et octobre publiés par le Comité de surveillance et de réforme de la Chambre.

Billie Eilish Le pirate Baird O’Connell, comme vous vous en souvenez peut-être, s’est fait connaître en tant qu’artiste à l’âge de 13 ans, grâce au single “Ocean Eyes”, publié en 2015 sur SoundCloud et relancé avec un clip vidéo sur la plateforme YouTube. en 2016 alors qu’elle n’avait que 14 ans, ce qui en a fait un phénomène viral.

Pendant son enfance, il a reçu l’école à la maison et à huit ans, il a rejoint le Los Angeles Children’s Choir, où il a appris le chant et la technique musicale, en même temps il a commencé à jouer du piano et du ukulélé, et a enseigné des cours de danse avec des professeurs privés. .

À l’âge de onze ans, il composait et chantait déjà ses propres chansons, suivant les traces de son frère aîné.

