Une agence fédérale de la santé aurait discuté d’une campagne publicitaire de 250 millions de dollars impliquant des acteurs du Père Noël. Les artistes se seraient vu offrir un accès rapide à un vaccin potentiel contre le coronavirus s’ils apparaissaient dans des publicités faisant la promotion du plan. Le plan a été élaboré par Michael Caputo, un secrétaire adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux qui a pris un congé de maladie le mois dernier, rapporte le Wall Street Journal. L’agence ne va pas de l’avant avec l’idée.

Le plan du Père Noël couvrirait également les acteurs qui jouaient Mme Claus et Eves. HHS a déclaré que l’idée avait été abandonnée et que le reste de l’effort massif de “Covid 19 Santé publique et de la réouverture des annonces de service public de l’Amérique et de la campagne publicitaire” est en cours d’examen, rapporte le Journal. Le programme du Père Noël “n’aura pas lieu” et le secrétaire du HHS Alex Azar n’était pas au courant du plan de Caputo, a déclaré un porte-parole du HHS. Ric Erwin, le président de l’Ordre fraternel des vrais pères Noël barbus, a déclaré au Journal qu’ils étaient “extrêmement” déçus que le plan du Père Noël ne se concrétise pas. “C’était notre plus grand espoir pour Noël 2020, et maintenant il semble que cela n’arrivera pas”, a-t-il déclaré.

Fin août, Caputo a appelé Erwin, affirmant qu’il y aurait un vaccin contre le coronavirus à la mi-Thanksgiving et donné aux travailleurs de première ligne avant Thanksgiving. Lors de l’appel téléphonique obtenu par le Journal, Caputo a déclaré qu’il avait hâte de parler de l’idée au président Donald Trump car il “allait adorer ça”. À un moment donné, Erwin a dit à Caputo: “Puisque vous feriez une faveur sérieuse au Père Noël, le Père Noël lui rendrait certainement la pareille.” Le fonctionnaire a répondu: “Je suis, Père Noël si vous êtes.” Caputo a suggéré que les pères Noël pourraient apparaître dans jusqu’à 35 villes et qu’ils recevraient des vaccinations en échange de leur participation.

Ce plan du Père Noël faisait partie du même effort publicitaire sur le coronavirus qui impliquait l’acteur Dennis Quaid et d’autres célébrités, mais il a commencé à s’éteindre. Après que Politico eut rendu compte du plan en septembre, on craignait que l’effort ne soit perçu comme politique au lieu d’informer le public. Le plan visait à “vaincre le désespoir, inspirer l’espoir et réaliser le relèvement national”, selon l’énoncé de travail obtenu par le Journal.

Quaid, en particulier, a été critiqué et a confirmé sur Instagram qu’il avait rencontré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à propos du projet. Il a dit que c’était une erreur de voir sa participation au projet comme une approbation de Trump. Maintenant, l’ensemble du projet est en cours de révision. Azar “a ordonné un examen stratégique de cette campagne d’éducation en santé publique qui sera dirigée par les meilleurs experts en santé publique et en communication pour déterminer si la campagne sert des objectifs de santé publique importants”, a déclaré HHS.

Après avoir appris que des contrats pour créer des publicités sur les coronavirus pour «vaincre le désespoir» avaient déjà été attribués début septembre, les démocrates de la Chambre ont critiqué l’idée comme une utilisation abusive de l’argent des contribuables. “Nous sommes préoccupés par le fait que l’administration Trump semble utiliser à mauvais escient l’argent des contribuables pour financer une campagne de propagande politique – déguisée en effort de santé publique – quelques semaines seulement avant une élection présidentielle, et que l’administration puisse indûment diriger les contrats fédéraux vers des personnes ayant des liens financiers. aux hauts responsables politiques », ont écrit les représentants James Clyburn, Carolyn Maloney et Raja Krishnamoorthi.