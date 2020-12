La Chambre des représentants a adopté un projet de loi historique décriminalisant la marijuana au niveau fédéral, une initiative qui a suscité une grande variété de réponses sur les médias sociaux. Le projet de loi a été adopté principalement sur les lignes de parti, avec seulement cinq républicains et le représentant libertaire Justin Amash rejoignant 222 démocrates qui le soutiennent et 158 ​​républicains votant contre le projet de loi. Nommé la Loi sur le réinvestissement et la radiation des opportunités de marijuana (MORE), le projet de loi visait à «remédier aux injustices dévastatrices causées par la guerre contre la drogue».

La loi MORE supprime la marijuana de la loi sur les substances contrôlées et abolirait les sanctions pénales pour les personnes qui fabriquent, distribuent ou possèdent de la marijuana. Il existe également un processus pour effacer les condamnations précédentes et commencer les réexamens de la peine pour les personnes condamnées pour les lois fédérales sur le cannabis, rapporte CNN. Le projet de loi établit également une taxe de vente de 5% sur les produits de marijuana, qui serait utilisée pour la formation professionnelle, l’aide juridique et le traitement de la toxicomanie pour les personnes touchées par la guerre contre la drogue. Une partie des revenus irait également aux prêts aux petites entreprises.

Il est peu probable que le projet de loi soit adopté au Sénat. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a critiqué les démocrates de la Chambre pour avoir voté sur un projet de loi sur la marijuana au lieu d’adopter une loi couvrant le soulagement des coronavirus qui bénéficie déjà d’un soutien bipartisan. Kevin Sabet, président et co-fondateur de Smart Approaches to Marijuana, l’a également qualifié de “projet de loi peu sérieux” voté dans une “affaire peu sérieuse et nous sommes tranquilles en sachant qu’il n’y a aucun intérêt à faire avancer ce projet de loi au Sénat.”

J’espère que tous les fumeurs d’herbe qui ont voté pour les républicains parce qu’ils ont peur du «socialisme» sont heureux maintenant, car cela ne mène nulle part au Sénat sous contrôle républicain! – Ramenti Veritas (@RamentiVeritas) 4 décembre 2020

Le président élu Joe Biden soutient la décriminalisation de la marijuana et la suppression des casiers judiciaires liés à la possession de marijuana, mais ne soutient pas pleinement sa légalisation. “Il permettrait aux États de continuer à faire leurs propres choix concernant la légalisation et chercherait à faciliter la recherche sur les effets positifs et négatifs de la marijuana sur la santé en la reprogrammant en tant que médicament de l’annexe 2”, Andrew Bates, qui sert désormais de transition Biden. porte-parole, a déclaré à CNN l’année dernière.

Dommage que le sénat ne le touche pas Moscou Mitch ne veut rien voter – Jacqueline Wanjek (@Jacque_sloth) 4 décembre 2020

Alors que la marijuana reste illégale au niveau fédéral, 15 États ont légalisé l’usage récréatif et 36 ont légalisé l’usage médical, selon la Conférence nationale des législatures d’État. Le Mississippi et le Dakota du Sud sont devenus les derniers à avoir approuvé la marijuana à des fins médicales en novembre. L’Arizona, le Montana, le New Jersey et le Dakota du Sud ont également adopté des mesures permettant l’utilisation récréative de marijuana pour les adultes.

J’utilise du cannabis pour mes douleurs à la hanche. Je l’ai récemment et je n’ai plus de douleur pendant 3 semaines – Maman dragon !!! VOUS ÊTES VIRÉ!!! (@_Ryuuza_) 4 décembre 2020

Je ne peux pas comprendre la motivation pour garder le cannabis illégal et encore moins criminel. C’est une énorme vache à lait avec des recettes fiscales. Les États de la ceinture de maïs DEVRAIENT tous être mordus pour que cela soit légal, mais ils votent apparemment contre leurs meilleurs intérêts en tant que religion. – MA Balderdash the Five (@ balderdashthe5) 4 décembre 2020

De nombreux Américains seront libérés de prison et pourront à nouveau voir et subvenir aux besoins de leur famille. Beaucoup le feront effacer de leurs dossiers afin de pouvoir trouver un emploi et subvenir aux besoins de leur famille. – Lee Ⓥ (@ MrsDaly5413) 4 décembre 2020

Ne le fumez pas, ne voulez pas que mes enfants le fument mais “donnez-moi la liberté …” donc tous pour l’avoir passé. – Frank Higgins (@FrankHiggins) 4 décembre 2020

