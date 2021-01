M

ce jour était le jour des auditions de Rada – je fais partie du panel depuis de nombreuses années. Je me prépare également pour une interview d’Alan Titchmarsh, que nous tournons vendredi. Maman y dîne pendant des semaines – quand les repas au restaurant sont à nouveau une chose!

Le timing pour Bridgerton, dans lequel je joue Lady Danbury, était parfait. C’est gris et froid et voici une petite pépite de spectacle dans un monde optimiste lointain, très lointain. Nous sommes tous ravis de l’accueil de Bridgerton. Ma mère était professeur d’histoire et j’ai hérité de son amour.

Mardi. J’ai un essayage pour une autre émission Netflix – ooh voir des gens et un autre coin de Londres. Je suppose que pour moi, Lady Danbury est une célébration de ces femmes formidables que vous rencontrez dans n’importe quel pays du monde, qui sont dynamiques et progressent et ne souffrent pas des imbéciles, mais gardez un œil sur les fragiles.

Ils sont durs mais généreux. Dans mon esprit, je pense à ma mère et à mes tantes ghanéennes et tantes de Liverpool. Des femmes pleines d’énergie et de vie – qui ont encore une vie sexuelle, comme un grand gin et une belle robe. Comme eux, il y a aussi un élément stratégique à Lady Danbury, savoir comment naviguer dans le monde, quand parler et quand se retenir.

Les gens semblent résonner avec l’expérience qu’elle décrit à un moment donné de couvrir l’anxiété avec une qualité féroce plus grande que nature. Les gens timides et timides. Et ils adorent ses robes et ses chapeaux aussi.

Mercredi. C’est la saison de visualisation de Bafta. Je regarde une gamme incroyable de courts métrages. Cela m’incite à réfléchir à la conversation daltonienne qui se déroule autour de notre émission. Je pense que le seul travail récent que j’ai vu sur un film avec un casting vraiment daltonien était Armando

La brillante histoire personnelle de David Copperfield de Iannucci. Ce n’est pas Bridgerton. Ce que je trouve particulièrement plaisant, c’est qu’il s’agit d’un drame costumé, une pièce d’époque qui, bien que ne prétendant absolument pas être un documentaire historique, s’inspire de l’ascendance africaine de la lignée de la reine Charlotte et va avec. Je suis une femme noire jouant une duchesse douairière.

Historiquement, il y avait des milliers de Noirs libres à Regency London, à l’époque où Bridgerton se situe; un cinquième de la marine était africain. Shondaland nous a offert ce tourbillon d’histoire mélangé à une balançoire Gossip Girl dans une extravagance visuelle. L’invitation à regarder le fabuleux drame costumé a été étendue à tous.

Le genre, la sexualité, la race sont tous réels et présents, mais comme pour toute grande fiction romantique historique, le drame ne se concentre pas sur eux, mais sur les prises de pouvoir, l’exposition et qui va épouser qui!

Jeudi, c’est mon anniversaire – j’ai 58 ans. Je suis très reconnaissant envers ma famille et mes amis. Je suis tellement reconnaissant d’avoir la technologie pour être en contact même lorsque nous ne pouvons pas réellement toucher.

Et reconnaissant à ceux qui travaillent pour s’occuper de nous tous. Je n’ai pas de compétences médicales, de soins attentionnés ou de compétences pédagogiques, mais quand ceux d’entre vous qui rentrent à la maison et ont besoin de se relever, des gens comme moi jetteront cette robe fabuleuse et cette perruque scandaleuse et, espérons-le, vous éloigneront de la défis du jour pendant un certain temps.

Et ne pourrions-nous pas tous faire un peu plus de ça maintenant?