Lady Gaga et le président des États-Unis, Donald Trump, ont échangé des attaques, des fléchettes et des reproches sur les réseaux sociaux le jour du scrutin et avec la «fracturation hydraulique» (fracturation hydraulique pour l’extraction d’hydrocarbures) en toile de fond.

La pop star s’est complètement tournée pour aider l’ancien vice-président Joe Biden dans sa tentative de rejoindre la Maison Blanche et ce lundi, il apparaîtra aux côtés du candidat démocrate lors de sa campagne de clôture à Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis).

Mais Trump, conscient que la Pennsylvanie joue une grande partie de ses chances de victoire dans une élection où les sondages le désavantagent, en a profité pour attaquer Lady Gaga et les démocrates en utilisant la «fracturation» comme excuse.

“Rien ne montre mieux le mépris de Biden pour les travailleurs oubliés de Pennsylvanie que de faire campagne avec la militante anti-fracturation Lady Gaga”, a déclaré dimanche Tim Murtaugh, directeur des communications de la campagne de Trump.

Lady Gaga, qui compte 82,3 millions d’abonnés sur Twitter, a rétorqué dimanche soir: «Salut Tim, Salut Trump. Très heureux de vivre gratuitement dans leur tête ».

«Je viens d’apprendre que Joe Biden endormi fait campagne en Pennsylvanie avec Lady Gaga, fière membre de ‘Artists Against Fracking’. C’est une preuve de plus que Biden interdira la «fracturation» et fera monter en flèche les prix de votre énergie », a-t-il déclaré malgré le fait que son rival ait dit le contraire.

L’origine de ces fléchettes de Trump contre Lady Gaga est que l’actrice et chanteuse faisait partie d’une initiative en 2012 de Yoko Ono, qui a organisé plus d’une centaine d’artistes dans une campagne en ligne contre la «fracturation».

Quoi qu’il en soit, Lady Gaga a ignoré lundi ce dernier commentaire du président et s’est concentrée sur son acte avec Biden en Pennsylvanie, un État qu’elle a visité enfant pour voir sa grand-mère.

«Bonjour, Pennsylvanie! Je suis tellement excitée de vous voir ce soir et de chanter pour vous! Je crois en toi et moi! Parlons de ce à quoi ressemblera l’Amérique avec un président plus sympathique. Nous avons besoin de chaque vote », a-t-il déclaré lundi avec une photo dans laquelle il apparaissait avec une épingle Biden.