L

ady Gaga a exhorté les partisans de Joe Biden à «voter comme si votre vie en dépendait» lors du rassemblement du candidat présidentiel avant les élections.

“Comme moi, vous avez vécu les quatre dernières années, et avez toutes les preuves dont vous avez besoin pour examiner ce choix, et sachez dans votre cœur, sans aucun doute, que Joe Biden est le bon choix”, a déclaré Gaga à la foule.

Elle a ajouté: «Votez comme votre vie en dépend, ou votez comme la vie de vos enfants en dépend, parce qu’ils le font.

«Et à toutes les femmes, et à tous les hommes avec des filles, des sœurs et des mères, tout le monde, peu importe comment vous vous identifiez, c’est maintenant votre chance de voter contre Donald Trump, un homme qui croit que sa renommée lui donne le droit de saisir une de vos filles, sœurs, mères ou épouses par n’importe quelle partie de leur corps. Votez pour Joe. C’est une bonne personne. “

Gaga a interprété son interprétation de Shallow du film A Star is Born et son hit You and I qui comprenait un cri à son «gars de Pennsylvanie» – M. Biden.

M. Trump a répliqué à Gaga lors de son propre rassemblement, disant à ses partisans: «Je pourrais vous raconter des histoires sur Lady Gaga. Je connais beaucoup d’histoires. La présidente a pris pour cible Gaga pour sa position en 2012 lorsqu’elle s’est prononcée contre la fracturation hydraulique.

Avant que Gaga ne monte sur scène, John Legend a joué avec la «marraine de la soul» Patti LaBelle. Legend a également chanté sa chanson à succès Glory avec le rappeur Common.

en relation

C’est la première fois qu’Eminem accorde une licence à une de ses chansons à un candidat politique, bien que le rappeur de 48 ans se soit exprimé dans le passé sur ses critiques à l’encontre de M. Trump et d’anciens présidents tels que George W. Bush.

Il a tweeté la vidéo avec la légende: “Une opportunité… #Vote.”