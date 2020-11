Lady Gaga a évoqué la fin de sa relation avec son fiancé Taylor Kinney lors d’un rassemblement pour le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden lundi.

La chanteuse de 34 ans a fait une apparition au dernier rassemblement de Biden avant le jour des élections américaines en Pennsylvanie, alors qu’elle parlait de la façon dont elle vivait à Lancaster dans l’État lorsqu’elle était fiancée à la star des Chicago Fire.

«J’étais fiancée à un homme de Lancaster, en Pennsylvanie. Je sais, je sais, ça n’a pas marché. Je l’aimais tellement, ça n’a tout simplement pas fonctionné. Mais j’aime toujours mon gars de Pennsylvanie. J’adore Joe! Alors Joe est mon nouveau gars en Pennsylvanie! elle a souri.

Plus tard, alors qu’elle interprétait sa chanson You and I, Gaga a fait une pause pour s’excuser auprès de son petit ami actuel Michael Polansky pour avoir élevé son ex.

“Pour mon petit ami ici ce soir, je suis désolée d’avoir dû faire tout ce truc ‘Pennsylvanie, je suis sorti avec un gars ici’, je t’aime tellement, mais c’est vrai,” dit-elle.

Gaga et Taylor se sont fiancés en février 2015, mais ils l’ont annulé en juillet 2016.

Ailleurs lors de son apparition au rassemblement, Gaga a fait face aux réactions négatives à la suite d’une vidéo qu’elle avait partagée d’elle-même au cours du week-end, dans laquelle elle portait des vêtements de camouflage et ouvrait une bière tout en encourageant les gens des États du swing à voter à l’élection présidentielle.

La tenue de Gaga a suscité la controverse parmi les républicains, mais la chanteuse a été sans excuse en insistant: “On ne me dira pas ce que je peux et ne peux pas porter pour soutenir notre futur président.”

«J’ai mis des vêtements de campagne l’autre jour et j’ai dit que je votais pour Joe parce que je porte du Cabela (équipement de chasse) quand je suis sur un véhicule à quatre roues en Pennsylvanie», a-t-elle poursuivi. «Voici donc ce que j’ai à dire à ce sujet… Je ne vous ressemble peut-être pas toujours. Mais je suis toi. Nous sommes les uns les autres. »