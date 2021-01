La chanteuse primée Gaga, 34 ans, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, a joué avant que M. Biden n’asserment en tant que 46e président avec sa vice-présidente Kamala Harris.

Elle portait une robe surdimensionnée rouge et noire spécatulaire pour sa performance. Il comportait une broche de colombe surdimensionnée sur le dessus.

Gaga chantant l’hymne national

La chanteuse était accompagnée du United States Marine Band, alors qu’elle chantait dans un microphone doré.

Jennifer Lopez est ensuite montée sur scène dans une tenue toute blanche.

Le chanteur, 51 ans, a interprété une version de This Land is Your Land et America the Beautiful devant des foules à Washington.

Jennifer Lopez

Elle a également parlé en espagnol, disant aux foules: «Une nation, avec la liberté et la justice pour tous.»

Plus tôt dans la journée, Gaga a été photographié en arrivant au Capitole américain portant un masque blanc et un manteau blanc.

Pendant ce temps, Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez ont posté la tête de la cérémonie.

Inauguration Day 2021 – En images

Joe Biden est assermenté en tant que président américain lors de son investiture sur le front ouest de la capitale américaine

Kamala Harris est assermentée en tant que vice-présidente des États-Unis alors que son épouse Doug Emhoff tient une bible lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

Lady Gaga arrive pour chanter l’hymne national lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

Jennifer Lopez effectue lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

Le président élu américain Joe Biden et Jill Biden arrivent à l’inauguration de Biden sur le front ouest du Capitole américain

Doug Emhoff, le vice-président élu américain Kamala Harris, Jill Biden et le président élu Joe Biden saluent à leur arrivée sur le front est du Capitole américain pour l’inauguration

Les drapeaux américains sont visibles tôt le matin alors que les préparatifs se poursuivent pour l’investiture du président élu américain Joe Biden

Un orchestre militaire arrive au Capitole américain tôt le matin avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

.

La vice-présidente élue Kamala Harris (à droite) et son mari Doug Emhoff (à gauche) assistent à des services à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre

.

Lady Gaga arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden o

Deux Marines américains prennent position sur le front ouest du Capitole américain alors que les préparatifs sont effectués avant la 59e cérémonie d’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris à Washington, DC

Marine One vole par le Washington Monument sur son chemin vers la Maison Blanche à Washington, DC

Joe Biden

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à gauche, et son mari Paul Pelosi assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’apôtre lors des cérémonies du jour de l’inauguration

Des sièges socialement distants sont visibles sur le front ouest du Capitole avant l’investiture présidentielle de Joe Biden à Washington

L’ancien Yankee de New York Alex Rodriguez arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden

Des préparatifs sont faits à Joint Base Andrews dans le Maryland pour le départ du président américain sortant Donald Trump

Un jumbotron est vu avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

Le cortège du vice-président américain Mike Pence arrive au Capitole américain pour l’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris

Le président sortant Donald Trump et la première dame Melania Trump arrivent sur Marine One avant de monter à bord d’Air Force One à Andrews Air Force Base

Le diagramme montre qui s’assiéra où pendant la cérémonie d’inauguration

Des drapeaux américains représentant ceux qui n’ont pas pu assister à l’inauguration en raison de Covid-19, flottent dans le vent au Mall avant l’inauguration du président élu américain Joe Biden à Washington, DC

Le président élu américain Joe Biden et la première dame Jill Biden assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre à Washington, DC,

L’ancien président américain Barack Obama et Michelle Obama lors de l’inauguration du président élu américain Joe Biden

Le président américain George W. Bush et Laura Bush arrivent à l’investiture du président élu américain Joe Biden

Le président élu Joe Biden et sa femme Jill Biden arrivent

L’ancien président américain Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton arrivent avant l’investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis

La vice-présidente élue américaine Kamala Harris et son mari Doug Emhoff

Cet après-midi, Lady Gaga a écrit en ligne: “Chanter notre hymne national pour le peuple américain est mon honneur. Je chanterai pendant une cérémonie, une transition, un moment de changement – entre POTUS 45 et 46. Pour moi, cela a une grande signification.

«Mon intention est de reconnaître notre passé, de guérir notre présent et d’être passionné par un avenir où nous travaillons ensemble avec amour.

«Je chanterai dans le cœur de toutes les personnes qui vivent sur cette terre. Respectueusement et gentiment, Lady Gaga.

Gaga a partagé une photo du Capitole américain à la veille de l’inauguration, appelant à une «journée de paix» sur le site où les partisans de Donald Trump se sont révoltés au début du mois.

Le chanteur a déclaré: «Je prie que demain soit un jour de paix pour tous les Américains. Une journée d’amour, pas de haine. Une journée d’acceptation, pas de peur. Une journée pour rêver de notre future joie en tant que pays.

«Un rêve non violent, un rêve qui assure la sécurité de nos âmes. L’amour, du Capitole.

Lady Gaga, qui a fait campagne pour Biden tout au long de l’élection, sera rejointe par un certain nombre d’artistes cet après-midi.

Katy Perry a été confirmé comme rejoignant le projet de loi de performance plus tôt dans la journée.

Elle rejoint des artistes tels que Lopez, John Legend, Demi Lovato, Foo Fighters, Bruce Springsteen et Justin Timberlake en apparaissant lors de la spéciale Celebrating America.

Lopez a également publié sur les réseaux sociaux avant la cérémonie de cet après-midi. Sous-titré: «# Inauguration2021» Lopez a posté une photo d’elle-même dans un pelage à dents de chien. »

Son fiancé, l’ancien Yankee Rodriguez de New York, a également été aperçu en arrivant au Capitole américain cet après-midi.

Publiant une vidéo d’elle-même debout à côté du personnel militaire, elle a écrit: «Quel honneur de passer quelques instants avec ces braves hommes et femmes. Merci pour votre service et votre sacrifice. Je vous honore aujourd’hui et tous les jours.

«Je chante pour vous et tous les Américains.»

Le programme «mettra en valeur la résilience, l’héroïsme et l’engagement unifié du peuple américain à se rassembler en tant que nation pour guérir et reconstruire», selon le comité présidentiel inaugural.