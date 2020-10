Lady Gaga mène les nominations pour les EMA MTV 2020 European Music Awards, avec sept catégories, suivies de Justin Bieber et BTS, avec cinq nominations respectivement, rapporte la page officielle des récompenses.

Les candidats dans la catégorie du meilleur artiste espagnol sont: Aitana, Carolina Durante, Don Patricio, La La Love You et Leiva.

Pour cette édition, l’EMA MTV 2020 aura trois nouvelles catégories: meilleur artiste latin, meilleur live en ligne et meilleure vidéo avec un message positif.

Dans la catégorie du meilleur artiste latin, les nominés sont Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma et Ozuna. De plus, Balvin apparaît dans le champ de la meilleure performance virtuelle pour “Behind the Colours Live Experience”, et Maluma fait de même avec “Papi Juancho Live”.

Parmi les nominations obtenues par Gaga figurent celles du meilleur artiste, du meilleur artiste pop et du meilleur clip pour sa collaboration avec Ariana Grande sur «Rain on me», une chanson qui a également remporté les prix de la meilleure chanson et de la meilleure collaboration.

De leur côté, les mentions obtenues par Bieber et BTS incluent celles du meilleur artiste pop et des “plus grands fans”, ce qui va sûrement provoquer une grande pulsation dans les réseaux sociaux entre “l’Armée” des Coréens et les “Beliebers” du Canadien.

Le Colombien Karol G est également présent dans les domaines de la meilleure vidéo («Tusa»), aux côtés de Nicki Minaj, et de la meilleure collaboration, pour cette même chanson.

DaBaby, Doja Cat et YUNGBLUD, entre autres, concourront pour le prix du meilleur nouvel artiste, tandis que Chloe x Halle, BLACKPINK et Little Mix sont parmi les noms à concourir pour le trophée du meilleur groupe.

Les MTV Europe Music Awards, également connus sous le nom d’EMA, sont des récompenses décernées chaque année, depuis 1994, par la chaîne MTV pour le meilleur de la musique européenne.

Créés à l’origine comme une variante des MTV Video Music Awards également connus sous le nom de VMA américains, les MTV Europe Music Awards sont aujourd’hui une célébration populaire où les téléspectateurs choisissent leurs lauréats.

L’émission sera diffusée sur MTV le 8 novembre et les fans pourront voter pour leurs artistes préférés jusqu’au 2 novembre.

Les catégories sont les suivantes:

Meilleure vidéo: Billie Eilish – Tout ce que je voulais Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion DJ Khaled – POPSTAR avec Drake Karol G – Tusa avec. Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Taylor Swift – The Man The Weeknd – Lumières aveuglantes

Meilleure collaboration: BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch Justin Bieber – Intentions avec Quavo Karol G – Tusa avec. Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me Sam Smith, Demi Lovato – Je suis prêt

Meilleur artiste pop: BTS Dua Lipa Harry Styles Justin Bieber Katy Perry Lady Gaga Little Mix

Meilleur groupe: 5 secondes d’été BLACKPINK BTS Chloe x Halle CNCO Little Mix

Meilleur nouvel artiste: BENEE DaBaby Doja Cat Jack Harlow Roddy Ricch YUNGBLUD

Les plus grands fans: Ariana Grande BLACKPINK BTS Justin Bieber Lady Gaga Taylor Swift

Meilleur artiste latin: Anuel AA Bad Bunny J Balvin Karol G Maluma Ozuna

Meilleur artiste rock: Coldplay Green Day Liam Gallagher Pearl Jam Tame Impala The Killers

Meilleur artiste hip-hop: Cardi B DaBaby Drake Eminem Megan Thee Stallion Roddy Ricch Travis Scott

Meilleur artiste de musique électronique: Calvin Harris David Guetta Kygo Marshmello Martin Garrix The Chainsmokers

Meilleur artiste de musique alternative: Blackbear FKA twigs Hayley Williams Machine Gun Kelly The 1975 Twenty one pilotes

Meilleure vidéo avec message positif: Anderson .Paak – Lockdown David Guetta & Sia – Aimons Demi Lovato – Je m’aime H.ER – Je ne peux pas respirer Jorja Smith? Par tous les moyens Lil Baby – The Bigger Picture

Meilleur nouvel artiste: AJ Mitchell Ashnikko BENEE Brockhampton Conan Grey Doja Cat Georgia Jack Harlow Lil Tecca Tate McRae Wallows YUNGBLUD

Meilleur live en ligne: BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream J Balvin – Behind The Colores Live Experience Katy Perry @ Tomorrow Land? Autour du monde Little Mix – Maluma non annulé – Papi Juancho Live Post Malone – Nirvana Tribute.

