L’égalisation des temps d’arrêt a gâché la fin du rêve de l’AFC Wimbledon à son retour à Plough Lane, mais mardi soir n’était que le début.

Après 29 ans d’absence, 10776 jours d’attente et 18 ans après le transfert controversé de Wimbledon à Milton Keynes, les Dons sont de retour dans leur foyer spirituel.

Il y a eu de nombreuses occasions depuis que les volets ont été abaissés sur le football en mars, ce qui a mérité une foule – le premier titre de Liverpool en 30 ans, le retour de Leeds en Premier League et, à Londres, Brentford faisant ses adieux à Griffin Park, pour n’en nommer que quelques-uns.

Tous ont été inhibés par l’absence d’une masse d’adorateurs, mais peu se sont sentis aussi méritants d’un public que mardi soir, alors que le club phoenix construit et possédé par ses fans est revenu à Plough Lane pour la première fois depuis 1991.

Il aurait dû y avoir plus de 9 000 supporters pour regarder les joueurs défiler vers The Boys Are Back In Town de Thin Lizzy.

Au lieu de cela, une poignée d’administrateurs et de président étaient présents, tous ayant été au cœur du retour, ce qui était presque en tête de liste des priorités lorsque le club est né en 2002.

«C’est incroyable», a déclaré Ivor Heller, directeur et l’un des fondateurs du club. Sport standard sur ce qui était une nuit émouvante.

«J’ai vu des amis à moi, depuis le début de ce projet, marcher sur Haydons Road, ce dont nous chantons toujours, et cela m’a donné une larme aux yeux – c’était le premier d’une longue série.

Le club a attendu 29 ans pour retourner dans son foyer spirituel à Merton

“C’est triste”, a déclaré Sarah Emsley, une fan de Wimbledon qui faisait partie des rares supporters à boire dans l’un des nouveaux pubs locaux, The Corner Pin, qui avait annulé les réservations après des discussions avec le club et la police afin d’éloigner les gens. .

«Nous avons attendu si longtemps pour rentrer à la maison et c’est dommage que cela se soit produit alors que c’est une bonne chose pour notre club, un grand repère. Cela éclipse juste un peu.

Rob Ridley, le propriétaire du pub, est récemment devenu membre et actionnaire de Dons Trust, bien qu’il soit un partisan de Chelsea.

Il a déclaré: «Une fois que tout ce Covid sera réglé, ce sera bien d’avoir une injection dans l’entreprise locale, une fois que la piste de chien sera fermée, nous avons perdu beaucoup de revenus, donc ce sera bien de le récupérer.

Il y aura une sacrée fête à The Corner Pin et au-delà lorsque les fans seront autorisés à revenir, c’est sûr.

James Coppinger a gâché la fête avec un égaliseur tardif pour Doncaster Rovers en League One

Le directeur de Wimbledon, Glyn Hodges, a déclaré: “Ils disent que les miracles ne se produisent pas deux fois, être de retour à Plough Lane montre qu’ils peuvent.”

Une fois que les fans sont de retour et que le retour est terminé, les pensées des membres du club se tourneront immédiatement vers la suite.

De retour dans leur arrondissement natal de Merton, poursuivre leur travail communautaire remarquable – par le biais du groupe d’action locale Dons – est essentiel, et même cela finira par, espèrent-ils, aider les choses sur le terrain.

«Nous parlons d’être un club communautaire, nous sommes vraiment un club communautaire», a déclaré Heller.

«Nous avons des bénévoles qui ramassent de la nourriture dans tout l’arrondissement, nous nourrissons énormément de gens et cela continue et ne disparaît pas, et cela prend de l’ampleur.

“Il n’y a aucun autre club où que ce soit qui ait fait quelque chose comme ça. Nous avons maintenant un produit phare pour la communauté.

«Ce que nous pouvons faire ici est illimité, car nous soutenons les gens alors ils nous soutiendront.

L’absence de fans a été vivement ressentie, mais les Dons ont de grands projets pour l’avenir

«La suite est sans l’ombre d’un doute que nous trouverons notre chemin vers le championnat à un moment donné. Nous pouvons monter, nous pouvons descendre, mais nous finirons par nous établir et alors qui sait?

«En 1977, nous avons été élus dans la Ligue, et j’ai dit que dans 10 saisons, nous serions en première division et gagnerions la FA Cup et nous l’avons fait.

“Non seulement cela, nous avons réussi à faire le doublé contre Manchester United, a mis fin à la course de Liverpool à Anfield, a battu Tottenham à Tottenham et Chelsea à Chelsea.”

Les ambitions sont élevées, mais elles l’ont toujours été à l’AFC Wimbledon.

Rares sont ceux qui ont mené des essais pour le Phoenix Club sur Wimbledon Common il y a 18 ans auraient en fait soutenu un retour à Plough Lane, alors qui sait ce qui va suivre?