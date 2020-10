L’affaire de viol contre l’ancienne star du Ranch Danny Masterson est autorisée à avancer, a statué un juge. Variety rapporte que le juge a rejeté un argument de l’équipe juridique de l’acteur, qui a fait remarquer que les accusations contre Masterson étaient trop anciennes pour être poursuivies. Masterson est actuellement libre, après avoir déposé une caution de 3,3 millions de dollars.

Il n’a pas encore plaidé, mais devrait comparaître devant le tribunal pour une mise en accusation reportée le 2 novembre. Selon le site Web du procureur du comté de Los Angeles, l’acteur “a été accusé d’avoir violé de force trois femmes dans des incidents distincts survenus entre 2001 et 2003. ” Le communiqué de presse ajoute que “tous les crimes allégués se sont produits” au domicile de Masterson et que s’il est reconnu coupable, il “encourt une peine maximale de 45 ans à la prison à vie”. Des allégations d’agression sexuelle sont apparues contre Masterson il y a de nombreuses années, mais après une enquête policière, il n’a pas été inculpé. Les allégations ont de nouveau été soulevées alors qu’il jouait dans The Ranch, ce qui a conduit Netflix à le licencier.

Notamment, Masterson a toujours sa juste part de partisans, tels que l’ancienne actrice d’Orange is the New Black Taryn Manning. Dans un commentaire sur les réseaux sociaux, elle a écrit à Masterson et à sa femme Bijou Philips, disant: “Je t’aime Danny et Bijou. Je sais qui tu es! Les amoureux méprisés unissent-ils. Ils ne peuvent pas te prendre la vie!”

1. Il y a eu de nombreux reportages sur les allégations contre Danny Masterson (j’en ai fait une partie), il est donc bouleversant que @TarynManning ait choisi de dire ceci Faire honte et attaquer les présumés survivants d’un viol est dégoûtant Danny a été officiellement accusé d’avoir violé trois femmes pic.twitter.com/aWsteX086c – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 19 octobre 2020

Manning a ajouté: “Je ne peux pas croire le niveau de haine. Comme si [you’re] pas mieux à ce stade. Danny est clairement génial ou il ne serait pas crucifié de cette façon. Au revoir. »La position de Manning a suscité des critiques de la part d’autres utilisateurs des médias sociaux qui ne sont pas d’accord avec sa position.

À la suite de son licenciement sur Netflix, Masterson a dénoncé la situation en déclarant: “Dès le premier jour, j’ai nié les allégations scandaleuses contre moi. Les forces de l’ordre ont enquêté sur ces allégations il y a plus de 15 ans et les ont jugées sans fondement.” Il a ajouté: “Je n’ai jamais été inculpé d’un crime, encore moins condamné pour un crime. Dans ce pays, vous êtes présumé innocent jusqu’à ce que votre culpabilité soit prouvée. Cependant, dans le climat actuel, il semble que vous soyez présumé coupable au moment où vous êtes accusé.”