Une nouvelle affaire de Mystères non résolus a déclenché des centaines de pistes potentielles sur le tueur d’enfants échappé Lester Eubanks. TMZ rapporte que le créateur de la série Terry Dunn Meurer a déclaré au point de vente que de nombreuses personnes avaient contacté l’émission pour offrir des informations sur la localisation possible d’Eubanks. De plus, le US Marshal Service a déclaré qu’il pensait qu’Eubanks était vivant et toujours en fuite, mais il pense également qu’il se rapproche de lui.

La dernière collection d’épisodes pour le redémarrage des Mystères non résolus de Netflix s’est concentrée sur l’histoire d’Eubanks. En 1965, Eubanks a été emprisonné pour le meurtre et la tentative de viol de Mary Ellen Deener, 14 ans. Il a été placé dans le quartier des condamnés à mort, mais sa peine a été commuée après une décision de la Cour suprême de 1972 sur la peine de mort. En 1973, Eubanks faisait partie d’un programme pénitentiaire qui permettait aux détenus de faire leurs courses de Noël en civil, sans l’accompagnement d’un gardien. Tous les détenus devaient se retrouver à un endroit désigné à la fin de la journée. Eubanks ne s’est jamais présenté et a échappé aux autorités depuis.

Les maréchaux américains se rapprochent de la localisation du tueur d’enfants condamné Lester Eubanks, en fuite depuis 47 ans dans la mort en 1965 de Mary Ellen Deener, 14 ans, de Mansfield, Ohio: https://t.co/GePrMznfLg – US Marshals (@USMarshalsHQ) 21 octobre 2020

Dans un nouveau communiqué de presse, le bureau des maréchaux américains a annoncé que «la récompense pour les informations conduisant à l’arrestation du fugitif recherché Lester Eubanks a été portée à 50 000 dollars». Le communiqué de presse a ajouté: «À partir d’aujourd’hui, la récompense est passée de 25 000 $ à 50 000 $ pour des informations qui conduisent directement à l’arrestation de Lester Eubanks».

Un nouvel épisode de la série @netflix Unsolved Mysteries: Volume 2 présente l’histoire du tueur d’enfants condamné et du fugitif USMS 15 Most Wanted Lester Eubanks, disparu du nord de l’Ohio il y a 47 ans. Death Row Fugitive est disponible en streaming à partir du 19/10/2020. pic.twitter.com/kYPY19P9bm – US Marshals (@USMarshalsHQ) 19 octobre 2020

Dans une description d’Eubanks, le bureau des maréchaux a déclaré: “Eubanks, 75 ans, est un homme noir de 1,50 mètre cinquante avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Au moment de sa disparition, il pesait environ 175 livres. D’autres caractéristiques physiques uniques comprennent une taupe sous son œil gauche. Il utilise peut-être le pseudonyme de Victor Young pour cacher sa véritable identité. En 2017, les US Marshals ont publié une photo de progression d’âge d’Eubanks “, que l’on peut voir ci-dessus.