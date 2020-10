Shanann Watts a documenté chaque jour de sa vie pendant près de cinq ans. Il l’a fait par la méthode quotidienne d’inclusion de vidéos, de publications, commentaires et photos de tous les événements qui ont eu lieu dans sa famille apparemment parfaite.

Dans chacun des messages – des histoires domestiques sans fin de nature très privée – Shannan a fait plus que montrer ce qui l’entourait, les visages heureux de ses filles Bella et Celeste, la gentillesse distante de son mari et, finalement, sa propre histoire en fragments. . Il a documenté tout ce qui dans le futur cela permettrait à l’histoire d’être racontée avant son meurtre.

C’est à quel point la prémisse du nouveau documentaire Netflix The Watts Case: The Killer Father est brutale et directe, qui montre la succession d’événements qui ont conduit au meurtre de Shannon, de ses deux filles de trois et quatre ans et du bébé qu’elle portait. de son mari. C’est un document unique, violent dans sa crudité, déconcertant dans sa simplicité. Réalisatrice Jenny Popplewell n’inclut pas de narrateur ni de voix off cela peut expliquer les faits. Ceux qui les font sont la victime, leur meurtrier, l’environnement immédiat.

Le matériel édité avec un sens impeccable de l’éloquence est peut-être l’un des plus étranges qui ait vu le jour à la télévision jusqu’à présent: c’est l’un des premiers disques qui permet à True Crime de se réinventer, d’associer l’idée d’hypercommunication au monde contemporain. à la qualité d’un récit impensable sur le monde privé.

Les Watts transformés en objets de curiosité publique et les protagonistes tragiques d’une chronique rouge sont également un regard terrifiant sur la façon dont les réseaux sociaux sont devenus plus que de simples plateformes: ce sont aussi des archives durables d’informations gratuites, confidentielles et directes, qui peuvent plus d’une manière, un véritable voyage à travers chaque détail de notre vie.

Le cas de Chris Watts transformé en documentaire sans autre voix que la sienne, sans autre visage que celui de sa femme et de ses filles, est la démonstration finale que l’obsession de la communication de notre temps a une veine inquiétante pour l’avenir.

Pour Jenny Popplewell, c’est aussi un voyage à travers la façon dont la vie moderne peut être subdivisée en couches, peut être reconstruite comme quelque chose de plus douloureux et avec une toute nouvelle dimension. Dans chacune de ses vidéos personnelles, Shannan Watss sourit. Elle le fait en racontant sa vie d’épouse et de mère, en tant que patiente du lupus.

On la voit porter ses filles dans ses bras, serrer son mari dans ses bras, parler avec ses amis dans un torrent d’informations qui a permis au public américain et maintenant au public mondial, de regarder à travers le verre délicat du quotidien pour atteindre quelque chose de plus profond, pour essayer de comprendre comment l’homme au sourire placide, le corps sculpté par une vanité soudaine, et les filles aux visages potelés, ont fini par devenir les protagonistes terrifiants d’un événement de violence inclassable.

Le réalisateur parvient à construire une histoire puissante sans recourir à quoi que ce soit qui ne soit pas réaliste: de la première image, dans laquelle on voit Shannan rentrer chez elle après un voyage d’affaires, à la prochaine image que l’on voit d’elle sans savoir ce que c’est: un paquet enveloppé dans des couvertures que son mari apporte à la camionnette familiale. Les caméras omniprésentes de la vie moderne ont montré la mort de Shannan avec une froideur cauchemardesque et ce regard direct et non aiguisé, que Popplewell utilise et structure en quelque chose d’inimaginable jusqu’ici: le récit va d’un côté à l’autre.

Des caméras que les policiers américains doivent porter sur leur poitrine, des enregistrements réels des interrogatoires, des commentaires de messagerie instantanée. Soudain, les Watts racontent la lente descente dans l’horreur, la façon dont l’image du bonheur s’effrite progressivement jusqu’au dernier jour, lorsque Shannan écrit à son mari pour lui annoncer qu’elle va rentrer chez elle. «Je t’aime» répond-il «Je t’attends».

Vingt-quatre heures plus tard, Shannan serait morte et Chris implorerait son retour devant l’écran de télévision, mais il ne parlerait plus jamais d’eux au présent. La façon dont le meurtrier dérange à l’époque parent juste troublé, il insiste encore et encore sur le fait que sa femme «était, a fait, voulait, aimait, était» en même temps qu’il le supplie de revenir à l’écran.

Son visage froid, le mouvement agité de son corps, est une parodie d’un sentiment plus profond, une performance bon marché qui n’a pas réussi à convaincre les voisins ou les autorités qui n’ont jamais cessé de l’observer avec suspicion.

Ce que True Crime de Jenny Popplewell démontre, c’est la façon dont notre société consomme et réorganise les informations pour créer des niveaux et des couches d’une idée beaucoup plus dérangeante de l’intimité. Il n’y a pas un seul moment dans la vie des Watts que nous ne comprenions pleinement de l’essentiel, de l’effrayant, de l’écrasante de leur beauté simple. Le sourire de Shannan, sa narration attentive de ses faux espoirs et aspirations, est beaucoup plus énergique que tout essai sur la vie actuelle qui a été publié jusqu’à présent.

Parce que Shannan a raconté par habitude, par impulsion et finalement, par besoin d’un dossier, ce qu’il a vécu, sans savoir que tôt ou tard, ce serait une preuve pour comprendre une partie – ou du moins le contexte – de son meurtre.

Christopher Watts siège au tribunal pour son audience de détermination de la peine au palais de justice du comté de Weld le lundi 19 novembre 2018 à Greeley, au Colorado. Watts a été condamné lundi à trois condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, près de deux semaines après avoir plaidé coupable pour éviter la peine de mort. (RJ Sangosti / The Denver Post via AP, piscine)

Chris Watts, quant à lui, est un témoin sombre de quelque chose de si macabre qu’il déborde du récit gentil et désordonné de Shannan. Il porte les filles dans ses bras, sourit à la caméra, embrasse sa femme. Et quand il doit enfin affronter la loi, son profil rigide montre une distance terrifiante que le documentaire révèle progressivement. Watts mourra en prison sans possibilité de peine de mort ou de caution.

Le même homme qui se présente comme un «grand père» qui rit et envoie des messages d’amour – standardisés et presque concis – à sa femme deux jours avant de l’étrangler. La dichotomie entre réalité et fiction a disparu et le documentaire The Watts Affair: The Killer Father, le prouve.

Il y a quelques jours, le magazine People a publié un article qui reprend la réaction de Watts à l’arrivée de son histoire au format documentaire. C’est un regard effrayant et direct. “Le simple fait de savoir que le documentaire est là a envoyé Chris dans des endroits sombres”, a déclaré une source anonyme. “Il déteste savoir que (la série) est là, mais il ne la verra jamais.”

«Il revit une grande partie de ce qui s’est passé et il déteste ne pas savoir ce que les gens voient à propos de ses communications privées. Ce n’est pas qu’il veuille passer ce temps à regarder les jours les plus sombres de sa vie, mais il veut savoir à quoi ressemble le documentaire et comment il raconte l’histoire », a déclaré la source anonyme, visiter le criminel en prison.

Peut-être que ce manque de contrôle sur ce qui se passe avec ce que nous sommes dans le monde virtuel et ce qui se passera avec cette information, est le message caché dans ce terrible et puissant True Crime et peut-être un jalon dans l’histoire de l’histoire des événements violents.

