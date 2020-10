Lors du dernier débat présidentiel entre le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, le président a fait référence à des «lunettes» qui en ont dérouté certains sur les réseaux sociaux. Trump a déclaré qu’il était “félicité par les chefs de nombreux pays” pour sa réponse à la pandémie de coronavirus, soulignant spécifiquement la distribution d’équipements de protection individuelle. Le coronavirus peut se propager par l’œil, mais les Centers for Disease Control and Prevention ont seulement conseillé aux Américains de porter des masques faciaux pour ralentir la propagation.

«Nous avons un problème qui est un problème mondial. C’est un problème mondial. Mais j’ai été félicité par les dirigeants de nombreux pays pour ce que nous avons pu faire. Si vous jetez un œil à ce que nous avons fait en termes de lunettes, de masques, de blouses et de tout le reste », a déclaré Trump au début du débat, note le Daily Dot. «Et en particulier les ventilateurs. Nous fabriquons maintenant des ventilateurs partout dans le monde. Des milliers et des milliers par mois, en les distribuant partout dans le monde. Il disparaîtra, et comme je l’ai dit, nous arrondissons le virage, nous tournons le coin. Ça s’en va.

Selon l’École de médecine de l’Université de Caroline du Nord, le coronavirus peut se propager par les yeux. Cependant, il n’a jamais été recommandé de porter des lunettes pendant la pandémie. Au lieu de cela, le CDC a conseillé aux gens de porter des masques faciaux. Les médecins et les infirmières portaient également des écrans faciaux, auxquels Trump faisait peut-être référence.

Ceci est une histoire de rupture et continuera d’être mise à jour.