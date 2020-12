Les Irlandais devaient se déplacer pour affronter l’équipe de Neal Hatley – juste une place et un point solitaire au-dessus d’eux au début du classement 2020/21 – à The Rec pour un match festif le 26 décembre.

Cependant, la Premiership Rugby a publié un communiqué mercredi pour confirmer que le match avait été annulé après que la dernière série de tests eut produit un «petit nombre» de résultats positifs dans le camp des exilés.

Les Irlandais ont également confirmé plus tard d’autres joueurs signalant des symptômes et la décision d’annuler le concours a été prise en gardant à l’esprit la sécurité des joueurs, du personnel, de la direction, des officiels et des supporters.

Il s’agit du deuxième report successif pour Bath, dont le récent match de la Heineken Champions Cup contre le Top 14 La Rochelle a également été annulé en raison de Covid-19, avec Exeter vs Toulouse, Glasgow vs Lyon et Scarlets vs Toulon.

La rencontre en Premiership entre Leicester et Newcastle le lendemain de Noël a également déjà été annulée après que des résultats positifs de coronavirus ont été enregistrés par Tigers.

“Nous avions vraiment hâte d’aller à The Rec le lendemain de Noël, donc nous sommes incroyablement déçus de ne pas pouvoir remplir le match”, a déclaré le directeur irlandais du rugby Declan Kidney.

“Je suis vraiment déçu pour les joueurs, car ils ont agi de manière professionnelle, en suivant toutes les directives pertinentes, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, alors que le pays continue d’essayer de se frayer un chemin à travers la pandémie. “

Bath vs London Irish ne sera pas réorganisé, mais un panel de la ligue se réunira désormais pour décider à qui les points seront attribués.