La pandémie de coronavirus a offert à Chelsea une course virtuelle gratuite à Kai Havertz l’été dernier. Mais Covid-19 a également été un facteur majeur dans l’échec du meneur de jeu de 71 millions de livres sterling à marquer la Premier League.

Havertz a été durement touché par le virus lors de sa contraction en novembre.

Frank Lampard avait déjà identifié la nécessité d’aider le joueur de 21 ans à faire face au rythme et à la physicalité du football anglais, en particulier après une pré-saison aussi réduite, mais ce travail a été rendu d’autant plus difficile que Havertz a dû faire face. avec les séquelles de Covid.

L’Allemand n’a pas réussi à terminer un match depuis son test positif il y a plus de deux mois et n’a commencé aucun des quatre derniers matches de Chelsea depuis qu’il a été remplacé lors de la défaite 2-1 contre les Wolves. Il n’est plus sur la feuille de match depuis octobre.

Lampard a confié à ses entraîneurs la responsabilité de remettre Havertz à toute vitesse – et le match à domicile du troisième tour de la FA Cup dimanche contre Morecambe pourrait le voir revenir dans la formation de départ pour renforcer son conditionnement.

Lampard reste convaincu qu’Havertz justifiera une étiquette de prix qu’aucun de ses prétendants n’était prêt à payer à la suite de l’impact financier du coronavirus. Il a également fait allusion à d’anciens joueurs de Chelsea qui ont été radiés trop tôt, tels que Kevin de Bruyne et Mo Salah, lorsqu’ils l’ont défendu publiquement.

Bien que personne n’écarte Havertz après seulement 21 apparitions, il est impossible d’ignorer ses difficultés depuis son arrivée du Bayer Leverkusen en tant que garçon d’or du football allemand.

Havertz était une star du Bayer Leverkusen, bien qu’il ait lutté pendant un certain temps après que Julian Brandt ait quitté le club

Tout comme les rigueurs physiques du haut vol de l’Angleterre ont entravé sa progression, il en va de même pour Lampard de ne pas lui donner un rôle défini. Il a été déployé à différents stades en tant que No10, No8 dans un milieu de terrain trois et en tant qu’ailier.

À Leverkusen, sa position la plus efficace était dans une zone appelée «demi-espace», dans le canal entre l’aile droite et le milieu de terrain droit. Le plus proche qu’il s’est rapproché de celui de Chelsea était à droite d’un trio de milieu de terrain – et c’est là que Lampard estime qu’il a semblé le plus influent.

«Il a certainement eu quelques retombées de [the virus] physiquement », a déclaré Lampard. «Nous le savons et essayons de l’aider à y faire face. Les attentes auxquelles il a été confronté, vous devez mettre l’histoire en contexte. Le talent de Kai est incontestable et lui donner le temps de s’adapter à la Premier League et à notre équipe est crucial.

Malgré sa réputation et l’intérêt des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid et Manchester United avant de rejoindre Chelsea, Havertz n’est pas étranger aux difficultés sur le terrain. Il a été raillé par ses propres fans après que Leverkusen ait perdu 1-0 contre le Hertha Berlin en décembre 2019.

Havertz n’a pas marqué pour Chelsea depuis le match nul 3-3 contre Southampton en octobre

«Leverkusen ne sont pas les plus agités», déclare Archie Rhind-Tutt, journaliste basé en Allemagne. «C’était très inhabituel. Mais c’était autant à propos de ce dont il avait montré qu’il était capable auparavant.

«Il a eu sa première vraie période difficile à Leverkusen dans la première moitié de la saison dernière. Parce qu’il avait perdu son partenaire clé en Julian Brandt, une partie du problème était de trouver un système qui fonctionnait pour lui. Finalement, ils l’ont fait.

C’était le «demi-espace». Havertz a émergé après Noël et la trêve hivernale allemande pour marquer 15 buts en 24 matchs pour consolider son statut de l’une des perspectives les plus brillantes du football mondial et assurer son déménagement à Stamford Bridge.

Comment Lampard se réjouirait d’une répétition de cette résurgence un an plus tard – en commençant contre Morecambe dimanche.