La semaine dernière, le gouvernement américain a apporté l’ensemble de changements le plus important et le plus percutant à la loi sur les drones que nous ayons jamais vu – en décidant que presque tous les drones dans l’espace aérien américain devront diffuser leurs emplacements, ainsi que l’emplacement de leurs pilotes, afin de «répondre aux préoccupations en matière de sûreté, de sécurité nationale et d’application de la loi concernant la poursuite de l’intégration de ces aéronefs dans l’espace aérien des États-Unis».

Google (techniquement, Alphabet) n’est pas très content de ces nouvelles règles, en fin de compte. La filiale de livraison de drones de la société, Wing, a écrit un article quelque peu alarmiste (via .) intitulé «L’identification à distance des drones peut avoir des conséquences inattendues pour les consommateurs américains», qui soutient que la décision de la FAA de faire diffuser les drones sur leur emplacement pourrait permettre aux observateurs de suivre votre mouvements, déterminer où vous allez, où vous vivez, où et quand vous recevez des colis, entre autres exemples.

«Les communautés américaines n’accepteraient pas ce type de surveillance de leurs livraisons ou de leurs déplacements en taxi sur la route. Ils ne devraient pas l’accepter dans le ciel », soutient Wing.

Avec ce genre de langage, vous pourriez penser que Wing soutient que les drones ne devraient pas diffuser leur emplacement, n’est-ce pas? Amusant, non: la filiale Alphabet souhaite juste qu’ils l’envoient via Internet au lieu de le diffuser localement. Je pense que le tweet de mon ancien collègue de CNET Ian Sherr est approprié:

Je suis choqué – choqué – qu’une société faisant l’objet d’une enquête pour des préoccupations antitrust pour avoir abusé de son pouvoir sur Internet recommande à la FAA d’abandonner son tout dernier programme d’identification par radiofréquence pour le suivi sur Internet. https://t.co/d6VNMPapth – Ian Sherr (@iansherr) 31 décembre 2020

Le suivi basé sur Internet est exactement ce que la FAA avait initialement prévu de faire lorsqu’elle a proposé pour la première fois les règles d’identification à distance en décembre 2019 – avant de recevoir une longue liste de raisons de la part des commentateurs pour lesquelles le suivi par Internet pourrait être problématique et a décidé de l’abandonner. Voici quelques-uns de ceux mentionnés:

Le coût de l’ajout d’un modem cellulaire à un drone pour commencer Le coût du paiement d’un forfait mensuel de données cellulaires juste pour piloter un drone Le manque de couverture cellulaire fiable dans l’ensemble des États-Unis Le coût de payer un courtier de données tiers pour suivre et stocker ces données La possibilité que ce courtier de données tiers soit violé La possibilité que ce courtier de données ou ce réseau reçoive DDoS, mettant à la terre des drones aux États-Unis

Si vous voulez lire tout l’argument par vous-même, la FAA consacre 15 pages à présenter et à étudier toutes les objections à l’identification à distance basée sur Internet dans sa règle complète (PDF) à partir de la page 60.

Personnellement, je pense qu’il est assez ridicule que la FAA ait estimé qu’elle devait choisir entre «tout le monde doit diffuser sa position à tout le monde à portée de voix» et «tout le monde doit payer des sommes considérables au secteur privé et faire confiance à un courtier de données avec leur emplacement», mais les raisons pour lesquelles nous n’utilisons pas le suivi basé sur Internet ont du sens pour moi.

La plupart des partisans de la technologie d’identification à distance, y compris Wing, aiment expliquer qu’il s’agit simplement d’une «plaque d’immatriculation» pour le ciel, peut-être rien de plus intrusif que ce que vous auriez déjà sur votre voiture. Voici Wing à ce sujet:

Cela permet d’identifier un drone lorsqu’il survole sans nécessairement partager la trajectoire de vol complète ou l’historique de vol de ce drone, et ces informations, qui peuvent être plus sensibles, ne sont pas affichées au public et uniquement disponibles pour les forces de l’ordre si elles ont les informations d’identification appropriées. et une raison d’avoir besoin de ces informations.

Mais le problème avec les plaques d’immatriculation, c’est que, traditionnellement, il faut être à portée de vue pour les voir. Il faudrait suivre physiquement une voiture pour la suivre. Ce n’est pas nécessairement vrai pour un émetteur de radiodiffusion, et c’est potentiellement beaucoup moins vrai pour une solution basée sur Internet comme celle que l’aile semble souhaiter que la FAA ait proposée à la place. Naturellement, cela dépend du propriétaire de la solution Internet et de votre confiance et de sa sécurité.

Quoi qu’il en soit, il faudra un certain temps avant que nous découvrions à quel point ces diffusions d’identification à distance seront vraiment sécurisées ou vulnérables, à quel point elles seront vraiment étendues. En effet, la règle finale de la FAA n’impose pas réellement le type de drones technologiques de radiodiffusion qui seront tenus d’utiliser: les entreprises ont un an et demi pour le comprendre, et elles doivent le soumettre à la FAA pour approbation. La FAA est également claire que la diffusion à distance ID n’est qu’une première étape, un «cadre initial», suggérant que l’identification à distance basée sur Internet pourrait encore être une option à l’avenir.