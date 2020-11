Les chercheurs ont pris des particules PM10 capturées dans Marylebone Road et les ont testées sur des cellules humaines du nez et de la gorge cultivées en laboratoire.

Ils ont constaté que ces polluants atmosphériques augmentaient la sensibilité du corps à contracter le virus.

Le professeur Jonathan Grigg, chercheur principal à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que les premières conclusions montraient l’importance des mesures en cours pour assainir l’air de la capitale.

Il a déclaré que le nez était la «porte d’entrée» par laquelle le virus pénétrait dans le corps – et que les polluants pouvaient effectivement élargir la porte en faisant des cellules une cible plus pour le covid.

En effet, les toxines augmentent la quantité d’une enzyme appelée ACE2 à la surface des cellules du nez et du bas de la gorge, ce qui les rend plus réceptives au covid, probablement pour une «période à court terme».

Le professeur Grigg a déclaré au Standard: «La plupart des gens respirent par le nez. Cela signifie que ces cellules sont exposées aux concentrations les plus élevées de polluants dans l’environnement.

«Si un virus survient en une, deux ou trois heures pendant lesquelles ce récepteur est augmenté, vous avez une sensibilité accrue. Cette augmentation du récepteur ACE2 signifie qu’un plus grand nombre de virus y pénètre. »

Il a dit que l’étude, qui a été financée avec près de 50 000 £ de Barts Charity, a montré un «mécanisme plausible» reliant les conditions environnementales et les niveaux d’infection par les covidés.

Cela signifiait qu’en imposant le premier verrouillage, le gouvernement avait involontairement «fait la bonne chose» en conseillant aux gens de rester chez eux et en diminuant ainsi la circulation.

Les niveaux de trafic ont depuis dépassé les niveaux «normaux», les Londoniens évitant les transports publics. «Nous devons passer à des voitures plus propres qui produisent moins de particules», a-t-il déclaré.

«Nous devons éliminer les véhicules les plus polluants – les voitures diesel et les fourgonnettes qui produisent une grande proportion de dioxyde d’azote dans la ville. Il se peut que l’extension de la zone à très faibles émissions le fasse.

L’Ulez devrait s’étendre du centre de Londres aux routes circulaires nord et sud d’ici octobre de l’année prochaine, ce qui signifie que les conducteurs de véhicules plus anciens et plus polluants devront payer 12,50 £ par jour pour les utiliser.

L’étape suivante de l’étude pourrait consister à nettoyer les personnes qui marchent, font du vélo ou conduisent dans des zones fortement polluées. Cela pourrait également évaluer si le port d’un masque a un effet bénéfique.

Le financement de la charité était l’une des nombreuses «subventions de démarrage» pour aider à fournir un aperçu de la pathologie et l’impact d’un certain nombre de conditions affectant la santé des Londoniens de l’est, y compris le covid.

Auparavant, les données des études épidémiologiques existantes n’avaient pas permis de fournir des réponses claires à la question de savoir si l’inhalation de polluants augmentait le risque de maladie.

Le professeur Grigg, expert en médecine pédiatrique respiratoire et environnementale, a déclaré: «L’importance de ce travail est qu’il vise à montrer que l’association entre l’exposition à une pollution accrue par les combustibles fossiles et une vulnérabilité accrue au Covid-19 rapportée dans les études de population est biologiquement plausible. . »

Fiona Miller Smith, directrice générale de Barts Charity, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux de soutenir le travail du professeur Grigg. L’Est de Londres a été durement touché lors de la première vague de la pandémie, Newham en particulier en prenant le plus gros.

«Nous savons également que certaines de nos routes et quartiers sont parmi les plus pollués du pays et nous sommes donc potentiellement confrontés à une double menace pour la santé publique.

«En faisant cet investissement, nous espérons stimuler la compréhension qui non seulement protégera notre communauté locale, mais aura un impact positif dans tout le pays.»