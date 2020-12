Laissez-les en l’air! Rosalia pose seins nus, recouverte d’une veste | .

La belle chanteuse Rosalia Il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où il est montré sans soutien-gorge et avec une petite culotte qui montrait tout, laissant bien sûr ses millions d’adeptes stupéfaits par sa beauté.

Rosalía s’est à nouveau tournée sur les réseaux sociaux après avoir partagé l’une de ses photographies les plus provocantes où elle est montrée sans soutien-gorge.

Et c’est que pendant les semaines de quarantaine, Rosalía s’était consacrée à partager sur les réseaux sociaux comment elle passait ces journées, soit à composer de nouvelles chansons, soit à poser pour la caméra s3nsuellement.

C’était comme ça Rosalia Il a partagé une séance photo sur ses réseaux sociaux où il porte une petite culotte nue, et ses s3nos exposés, puisqu’il ne portait pas de soutien-gorge.

Comme prévu, les photos ont fait une grande impression auprès de ses followers et jusqu’à présent, elles ont déjà trois millions de likes, ainsi que des milliers de commentaires de ses followers et amis.

Nul doute que Rosalía est la célébrité espagnole par excellence, ceci grâce à sa répercussion sur le plan national et international, puisque la chanteuse est l’une des femmes qui fait monter la température à chaque publication.

Et encore plus quand il s’agit d’une publication comme celle que nous vous montrons, car dans celle-ci, on peut la voir très légèrement habillée et montrer une partie de ses charmes.

Il est à noter que la femme espagnole aime montrer ses courbes et parler d’amour de soi et c’était comme ça en sous-vêtements et sans soutien-gorge, Rosalia La température monte comme vous ne l’avez jamais vue.

Chula “,” Beautiful “,” Oh my gooood “,” Perfect is God, but you are beautiful in 3D “,” With the tongue “, n’étaient que quelques-uns des nombreux commentaires.

La chanteuse de 27 ans se caractérise par le genre inhabituel du trap combiné au flamenco, bien que nous la connaissions maintenant pour sa contribution au pavot latin.

Les courbes prononcées de Rosalía ont suscité l’admiration du public qui apprécie un corps voluptueux.

Eh bien, il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que la célèbre femme partage des photos de son corps sensuel, depuis Rosalia il aime montrer l’amour de soi que chacun devrait avoir envers lui.

Tout au long de sa carrière artistique, Rosalía a remporté des prix aux Latin Grammy, aux MTV Video Music Awards, aux MTV European Music Awards et a également reçu des dizaines de nominations.

C’est une célébrité digne d’admiration non seulement pour son style et sa grande voix, mais parce qu’il aime montrer à son grand public qu’il n’y a rien de mieux que de s’aimer soi-même.

Rosalía Vila Tobella a reçu deux Latin Grammy Awards pour “Malamente” et cinq pour son deuxième album “El mal quer”, ce qui a fait d’elle l’artiste espagnole la plus récompensée par l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement pour un seul travail et deux MTV Video Music Awards.

Ce que très peu de gens savent, c’est que son intérêt pour la musique est venu de la main de son père, qui l’a encouragée à chanter à l’âge de sept ans.

À dix ans, il commence sa formation musicale, se concentrant pleinement dessus trois ans plus tard.

Il s’est préparé pour ses études supérieures au Taller de Músics, plus tard, il a été transféré à l’Escuela Superior de Música de Cataluña, où il a reçu des cours de Chiqui de La Línea, un professeur de flamenco qui n’acceptait qu’un élève par an.

La chanteuse est apparue dans le programme de recherche de talents de la télévision espagnole Tú si que vales en 2008, bien qu’elle n’ait pas été sélectionnée et plus tard, elle a travaillé en duo avec Juan Gómez “Chicuelo” au Festival international du film de Panama en 2013 et au Festival Grec de Barcelone pour l’œuvre de danse contemporaine De Carmen.

