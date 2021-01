je

Organisme industriel La Campagne pour la vraie bière (CAMRA) a renouvelé ses appels au gouvernement pour permettre aux pubs d’agir en tant que hors-licence et de vendre des pintes dans des «contenants scellés» pendant le nouveau verrouillage national.

La dernière série de lois de verrouillage, légalement autorisées à rester en place jusqu’au 31 mars, interdit aux entreprises hôtelières de vendre de l’alcool sur place, même à emporter – contrairement à lors du deuxième verrouillage en novembre, lorsque les sites pouvaient vendre des pintes via un clic et collecter.

Les pubs et les restaurants sont toujours autorisés à livrer de l’alcool au domicile des clients dans le cadre d’un service de livraison, mais Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré que les nouvelles règles étaient «un autre coup dur» pour le secteur durement touché. . Le président de la CAMRA, Nik Antona, a déclaré qu’il pourrait faire basculer des centaines de pubs en faillite dans les mois à venir.

La CAMRA a écrit cette semaine au ministre des Affaires, Alok Sharma, demandant «des éclaircissements urgents et des assurances» que les pubs seraient en mesure de fonctionner sans licence. L’appel a été soutenu au Parlement mercredi par le député conservateur de Stroud, Siobhan Bailie, et la campagne a reçu des milliers de déclarations de soutien en ligne et via des lettres écrites aux députés.

Antona a déclaré jeudi que la situation actuelle donne aux autres entreprises un “avantage injuste” sur les pubs et les brasseries, et “forcera les clients” à entrer dans les supermarchés.

Il a déclaré: «Il est absolument injuste que si les grands supermarchés peuvent continuer à vendre de l’alcool, nos pubs locaux en difficulté en Angleterre ne peuvent pas non plus agir en tant que hors-licence.

«Cela a été une véritable bouée de sauvetage pour de nombreux pubs lors des précédents lock-out et est à nouveau désespérément nécessaire, les propriétaires de tout le pays luttant pour joindre les deux bouts après des mois de fermetures, de couvre-feux et de restrictions. Les pubs sont également le seul endroit où les gens peuvent se procurer de la bière en fût, qui est menacée par des mois de fermetures forcées de pub, certaines brasseries arrêtant la production. “

Il a poursuivi: «Le moins que le gouvernement puisse faire est d’adopter une approche sensée, de réfléchir à nouveau et de permettre aux pubs communautaires de vendre des produits à emporter. Personne ne veut voir de boire dans les rues pendant un verrouillage – mais autoriser les pubs à vendre de l’alcool dans des contenants scellés que les gens peuvent emporter chez eux – tout comme les magasins le font – serait tout à fait raisonnable. “

Le gouvernement a officiellement déclaré aujourd’hui que les pubs ne devraient pas tenter de se «réutiliser» comme étant hors licence.

Un porte-parole a déclaré à The Independent que «les pubs et autres lieux d’accueil ne peuvent pas servir de l’alcool à emporter pour dissuader les gens de se rassembler en dehors de leurs locaux… Ils ne devraient pas tenter de se réutiliser en tant que magasins ou sans licence afin de contourner ces restrictions.

Le porte-parole a noté que les sites peuvent toujours vendre de l’alcool via la livraison à domicile, et a souligné le CJRS du gouvernement et les nouveaux packages de soutien aux entreprises.

Cette semaine, le Trésor a déclaré qu’il prolongerait les subventions discrétionnaires des autorités locales et accorderait aux entreprises une aide pouvant atteindre 9000 £ par propriété.

La chancelière n’a toutefois pas prolongé la réduction de la TVA ou la réduction des taux commerciaux pour les secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et des loisirs comme elle l’avait demandé. Celles-ci prennent fin le 31 mars.

Les chefs d’entreprise ont demandé que les mesures d’allégement soient prolongées afin de fournir une certitude alors que les entreprises sont confrontées à des mois de verrouillage et à la perspective de négocier de nouveaux accords de dette.

La norme a contacté le Département de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle pour commentaires.