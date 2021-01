Laissez Noelia aux fans plus amoureux d’une mini-robe noire! | Instagram

D’origine portoricaine Noelia La chanteuse, femme d’affaires et mannequin de renom a à nouveau attiré l’attention de ses followers sur Instagram grâce à une vidéo qu’elle a partagée dans laquelle elle montre sa silhouette élancée, très audacieuse tout en montrant un peu de sa peau blanche dans un robe courte.

L’interprète de Give me a reason n’est pas seulement une femme belle mais aussi intelligente, elle sait très bien attirer l’attention avec ses vêtements, à plusieurs reprises elle a ravi l’élève avec ses charmes, en plus d’accélérer le pouls de ceux qui la regardent Petit à petit, Noelia a fait plus de fans.

Bien qu’il ait relativement peu d’abonnés sur Instagram par rapport aux autres célébrités (1400000 au total), ses fans triplent facilement, voire plus, peut-être que la plupart d’entre eux n’utilisent pas Instagram, depuis plus de 20 ans de carrière. Noelia Il a fait des millions de fans, non seulement avec sa musique mais aussi avec ses présentations et surtout sa personnalité audacieuse qui parvient à en captiver plus d’un.

Avec plus de cinq mille publications, la belle et blonde chanteuse se concentre sur la promotion de tout ce succès qu’elle a réalisé à court ou à long terme, au cours des dernières semaines, elle a partagé des contenus audacieux pour promouvoir sa page OnlyFans, qui est devenue très populaire. parmi les étoiles Noelia Ce n’est pas le seul à avoir une page de ce style, donc la concurrence se concentre davantage sur la promotion de son propre contenu.

Il y a quelques semaines, elle a partagé une micro vidéo où elle est apparue devant le miroir, elle portait une robe courte noire transparente avec des reflets argentés, des manches longues et des décolletés sur le côté, donc une petite partie de ses charmes est apparue.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI.

“Mettre du rouge à lèvres pour leur envoyer un baiser” a écrit Noelia dans la publication; en plus d’être un modèle et chanteur extrêmement coquette, l’interprète de “Candela” est rapidement devenue aussi une excellente femme d’affaires, le monde du divertissement en plus de l’entrepreneuriat est quelque chose qui lui vient naturellement, on pourrait dire que Noelia a atteint l’équilibre parfait entre les deux, bien sûr, spécifiquement pour elle carrière.

En ces temps, vous devez aider à donner aux gens des opportunités de croissance, non seulement en tant que personnalités publiques se vantant ou se frottant contre eux, ce que 99% des gens ne peuvent pas avoir », a-t-il écrit dans une publication.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Maintenant, en plus d’être une chanteuse renommée, Noelia est également connue pour être une excellente femme d’affaires en plus de ses réalisations en musique, elle a également de grandes avancées et une reconnaissance en tant que femme entrepreneuriale.

Dans l’un de ses derniers messages Noelia Elle a partagé avec nous une réflexion qui a sûrement touché non seulement le cœur des internautes mais il est également probable que cela se soit également produit avec d’autres célébrités et hommes d’affaires, car elle exprime que s’il est bon de célébrer nos réalisations, il est également bon d’être prudent, en termes de vantardise. ce que nous avons accompli est particulièrement préoccupé par les temps dans lesquels nous vivons aujourd’hui.

Être grand, c’est être généreux, c’est être partagé, c’est guider les autres. Montrer le pouvoir et la richesse dans la vitrine des réseaux sociaux à des millions de personnes qui vous admirent n’est pas le meilleur remède dans une société en ces temps aussi délicats et de crise », a conclu le chanteur.

Noelia n’est pas seulement un beau visage et un beau corps, c’est une femme qui reconnaît la valeur de l’effort et du travail acharné, car elle-même a dû s’efforcer de réaliser ce qu’elle a aujourd’hui.

Lire aussi: Le legging de Noelia est transparent, c’est la seule chose qu’elle porte!