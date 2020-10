Grâce à son pouvoir de séduction, de personnalité et d’adaptabilité, le velours est un classique qui revient définitivement!

Le mobilier de velours Ils ont toujours été un symbole de luxe et d’élégance, ce qui en fait l’ingrédient parfait pour donner à votre maison une touche glamour.

De plus, en raison de son aspect chaleureux et nostalgique, il va à merveille avec l’esthétique vintage que nous aimons tant.

Bien que cela semble délicat à l’œil, le velours Il est très résistant et flexible, il n’est donc pas surprenant qu’il ait reconquis le rembourrage des canapés, poufs et fauteuils modernes.

Il veloursComme on l’appelle en anglais, il est si polyvalent qu’il s’adapte à presque tous les styles, du rustique au industriel, et peut être modernisé sans perdre son caractère.

Ce qui identifie le plus le velours c’est sa texture. Nous le ressentons non seulement au toucher, mais aussi à travers nos yeux, remplissant n’importe quel environnement de chaleur et de douceur.

Vous pouvez l’introduire dans le coin de la maison que vous préférez, dans des oreillers, tapis, couvertures et autres éléments décoratifs.

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, il est possible de réaliser velours ignifuge et résistant aux taches. Ainsi qu’une immense variété de couleurs vibrantes, qui nous permettent de l’adapter aux styles chics et modernes.

Inspirez-vous de notre galerie et rejoignez la tendance velours!