Lake Bell et son mari, Scott Campbell, appellent à la rupture de leur relation depuis neuf ans. Le couple, qui s’est marié il y a sept ans, a annoncé la rupture sur Instagram jeudi. Alors que de nombreux couples de célébrités publient des déclarations communes identiques, la star de Bless This Mess et son mari tatoueur avaient chacun leurs propres mots à partager.

“Après 9 ans ensemble, 7 ans mariés, 2 enfants étincelants … Scott et moi mettons fin à notre mariage, mais continuons notre famille aimante”, a écrit Bell dans sa note. “Avec respect et conseils réfléchis, nous continuerons à être nos parents d’armes et nos meilleurs amis pendant tous nos jours.”

Campbell a partagé un message similaire, notant également leur engagement à être des «guerriers parentaux». Il a écrit: «Neuf ans ensemble, sept ans de mariage, deux enfants lumineux, d’innombrables kilomètres, des rires infinis – je ne pourrais pas être plus fier de chacun d’entre eux. Maintenant, nous nous retrouvons à mettre fin à notre mariage et à transformer l’amour et l’amitié que nous avons. J’ai toujours eu dans un nouveau chapitre. Tous les sentiments sont ressentis, et j’ai une confiance invincible en nous en tant que guerriers parentaux et meilleurs amis pour tous nos jours. “

Bell et Campbell se sont rencontrés après son apparition dans la série HBO de Bell, How to Make It in America. Ils se sont rapidement fiancés en mars 2012 et se sont mariés un peu plus d’un an plus tard en juin 2013. Ils partagent deux enfants, une fille, Nova, et un fils, Ozgood.

Cette rupture survient peu de temps après que Bell a également fait face à un autre revers, bien que professionnellement. En mai, ABC a annulé sa sitcom Bless This Mess, qu’elle a co-créée (avec Elizabeth Meriwether) et joué. Elle a confirmé la nouvelle sur Instagram, rappelant certains des moments les plus fous sur le plateau.

“Amis. Je suis reconnaissant pour la camaraderie que ma sœur [Meriwether] et j’ai créé dans ce spectacle. Je suis tellement fier de savoir et d’avoir travaillé / bousculé / ri / pleuré avec cette distribution et cette équipe. Je me suis fait caca par 7 espèces différentes d’animaux, j’ai été poignardé par Jim O’Hare alors qu’il était habillé comme un bouc, je me suis écrasé le visage [Dax Shepard’s] Buttcheeks pendant qu’il transpirait, se faisait catapulté dans un étang gelé avec de l’eau non potable et bien d’autres encore … et je recommencerais. La nouvelle que Bless This Mess est fait a été une surprise, mais s’est sentie très 2020. Envoi d’amour, de santé et d’humour à vous et aux vôtres. Merci d’avoir regardé. Restez en sécurité. “

Bell peut être entendue dans la série animée HBO Max Harley Quinn, où elle joue le méchant de Batman Poison Ivy. Elle est également apparue récemment dans un épisode de la police médicale de Netflix et de l’émission spéciale de CW Make It Work !.