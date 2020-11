La star de Vanderpump Rules, Lala Kent, n’a pas peur de tout dévoiler sur Instagram. Dans sa dernière photo, la star de télé-réalité apparaît complètement nue, montrant sa bosse de bébé grandissante dans le processus. Kent a d’abord annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé Randall Emmett début septembre.

Sur Instagram, la star de télé-réalité peut être vue en train de poser dans son placard alors qu’elle est nue. Kent s’est assuré de poser stratégiquement afin de ne pas trop se montrer devant la caméra. Bien que beaucoup prennent probablement note du manque de tenue vestimentaire de Kent en un rien de temps, sa bosse de bébé grandissante occupe vraiment le devant de la scène dans la photo stimulante. Elle a légendé le message avec: “Mes pièges à soif sont différents ces jours-ci.”

Kent et Emmett ont d’abord partagé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble sur leur podcast Give Them Lala … avec Randall. La star de Vanderpump Rules est devenue émue en parlant de la nouvelle, disant qu’elle «tremblait» et pleurait des «larmes de bonheur» alors qu’elle se préparait à partager l’annonce. Elle a révélé: “Pour mon 30e anniversaire, j’ai le plus beau cadeau qui m’est offert, mon corps a aussi aidé, je suis enceinte.” Emmett ajouta, “Lala Kent, bientôt maman!” La star de télé-réalité a poursuivi: “Je suis et je suis tellement excitée. Je me sens très maternelle et maternelle.”

Bien que ce soit le premier enfant de Kent, Emmett a deux filles, London, 10 ans, et Rylee, 6 ans, qu’il partage avec son ex-femme Ambyr Childers. Le couple a révélé plus tard à la mi-septembre, avec l’aide d’un parachutiste avec un parachute rose, qu’ils avaient une petite fille. Kent et Emmett ont commencé à sortir ensemble en 2017 et se sont fiancés en septembre 2018. Ils devaient initialement se marier en avril, mais ils ont décidé de reporter leur mariage à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, publiée en août, Kent a même admis que le couple prenait ce temps pour essayer d’avoir un bébé.

“Mon cœur est tourné vers quelque chose de très beau, en ce qui concerne le moment – je ne veux pas que les gens se présentent à mon mariage et aient peur pour leur santé”, a déclaré Kent au journal au sujet du report de leur mariage. “Je veux qu’ils ne pensent qu’à l’amour que Randall et moi avons et ils veulent partager cela avec nous. Et, vous savez, je ne veux pas regarder en arrière sur mes photos de mariage et voir tout le monde masqué. Et je ‘ Je ne dis pas que les personnes qui se marient dans cette situation en ce moment devraient regarder leurs photos et avoir l’impression que leur mariage est entaché, mais Randall et moi avons eu un début difficile au début de notre relation. Je veux que le mariage soit, comme , un tout nouveau jour pour nous. Le début de quelque chose d’extraordinaire. Alors, je l’ai convaincu de passer à l’année prochaine. “