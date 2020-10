Le 6 novembre sera publié le premier album posthume du compositeur italien Ennio Morricone, décédé le 6 juillet à l’âge de 91 ans. Intitulé «Morricone Segreto», l’album sera une collection de différentes pièces datant de la fin des années 1960 au début des années 1980, dont sept titres inédits.

Quatre mois après sa mort, Decca Records et le label italien CAM Sugar se sont associés pour sortir cet album, qui sera en vente à la veille du 92e anniversaire du compositeur, le 10 novembre. «Morricone Segreto» sera disponible en format numérique, ainsi que sur CD et vinyle.

Selon Variety, la collection comprendra les compositions les plus innovantes, expérimentales et les moins connues de Morricone, qui dans certains cas n’ont pas vu le jour. L’album sera «un voyage sonore teinté d’acide à travers des voix mystérieuses, des guitares fuzz, des cordes diverses, des synthétiseurs et des rythmes modernes» qui montrera que Morricone «était toujours à l’avant-garde et dictait son propre style».

“Nous travaillons avec les bandes sonores de plusieurs films qui n’ont peut-être pas eu beaucoup de succès, mais cela ne veut pas dire que leur musique est moins importante”, a déclaré Filippo Sugar, directeur exécutif de Sugar Music, aux médias américains. Pierpaolo De Sanctis, expert musical, producteur et commissaire de la compilation de l’album, a souligné l’importance de publier la facette la moins populaire du compositeur transalpin.