l Gran Derbi est un rendez-vous unique de la saison de LaLiga. Je recommande à tout le monde de visiter Séville – si possible – et de dire aux fans pourquoi c’est si spécial. C’est un lieu vibrant qui reflète la nature du jeu et la passion des fans. C’est plus qu’un simple jeu pour eux. Il y a des similitudes avec le derby du sud du Pays de Galles que j’ai vécu en tant que joueur. Les fans exigent une victoire, et rien de moins ne fera l’affaire.

Le match de ce week-end est particulièrement important pour le Real Betis, qui a moins bien réussi que ses rivaux ces dernières années. Gagner ce jeu serait comme gagner un titre pour eux et garderait les fans heureux au cours des prochains mois. C’est aussi un match énorme pour Manuel Pellegrini, qui subit beaucoup de pression. Quand il est arrivé, il y avait des signes d’amélioration, mais les choses ont baissé depuis. Ils siègent 10e du tableau avec 19 points et ont du mal avec l’équilibre de l’équipe. Les fans veulent le football européen la saison prochaine, qui semble loin en l’état. Du côté positif, ils ont Sergio Canales de retour, qui est la clé pour eux, et apportera créativité et qualité. Une victoire contre Séville pourrait être un tournant dans leur saison et les propulser vers l’avant.

Séville est à neuf points de retard sur les leaders et est en train de grignoter ses matchs. Ils ont été fantastiques la dernière fois contre Villareal, mais au cours de la saison, ils ont dû se battre semaine après semaine. Leur principal problème est de créer des opportunités et je pense qu’ils manquent de qualité au départ. Pour prétendre au titre, ils ont besoin de quelqu’un qui peut marquer 20 buts par saison, comme un Karim Benzema ou Luis Suárez, et le titre peut donc être hors de portée à cette occasion.

J’adore Levante! Leur équipe est pleine de jeunes joueurs talentueux. Ils ont eu du mal en début de saison, mais les choses ont changé depuis leur victoire 3-0 contre Getafe. Certains de leurs joueurs clés semblent être en forme au bon moment, comme José Luis Morales et Roger Martí, de retour à leur meilleur. Mickaël Malsa est un autre joueur à surveiller – j’ai été vraiment impressionné par ses performances cette saison. Ils ont un style fluide et jouent la même marque de football indépendamment de l’opposition ou de leur position dans le tableau. Ce n’était qu’une question de temps avant que leurs résultats ne tournent.

Villareal se dirige vers ce match après une défaite contre Séville et sera las d’une tenue dangereuse de Levante. Perdre Iborra sur blessure a été un gros serback pour eux et ils ont eu du mal à rentrer dans le trou qu’il a laissé. Ils viennent de signer Étienne Capoueso il sera donc intéressant de voir comment il s’en sort. Unai Emery est arrivé à Villareal avec l’intention de jouer un 4-4-2 offensif et a appris une dure leçon contre Barcelone plus tôt dans la saison. Il est depuis revenu à un 4-3-3 équilibré et a trouvé plus de succès. Un manque de profondeur est leur principal problème et des blessures peuvent finalement les empêcher de se qualifier pour l’Europe. Pau Torres a été un joueur hors pair et suscite beaucoup d’intérêt dans toute l’Europe. C’est un défenseur central solide et je m’attends à ce qu’il fasse partie de l’équipe nationale espagnole pendant de nombreuses années.

C’est un autre énorme derby de la Liga et je m’attends à ce que ce soit un match serré entre deux équipes de haute qualité.

Bien que assis au bas de la table, je suis convaincu que Huesca restera debout. Ils jouent avec une formation 4-3-3 intéressante qui se concentre sur un jeu de passes fort et la prise de risques. Ils jouent comme vous vous attendez à un

grande équipe sans en être une. Leur plus gros problème est le manque de buts, aucun de leurs attaquants ne trouvant encore de forme. Ils ont été malchanceux cette saison et je m’attends à ce que les choses changent pour eux.

Tout peut arriver en jouant à Barcelone maintenant! Ils sont phénoménaux une minute et décevants la seconde. Chaque match est une victoire incontournable et la pression sera sur l’équipe de livrer contre Huesca. Ronald Koeman a beaucoup bricolé la formation récemment et a du mal à trouver un système qui fonctionne toujours. On compte trop sur leur jeunesse pour jouer et le moment est venu pour les joueurs les plus expérimentés de se lever et d’être comptés.

Cadix a été un package surprise cette saison avec quelques victoires notables à son actif. Ils jouent avec une simplicité enviable, privilégiant l’approche du ballon long, s’appuyant sur les capacités aériennes de joueurs comme Álvaro Negredo et faisant sortir le ballon là où ils ont la qualité pour créer des occasions. Ils ont bien fait jusqu’à présent et seront satisfaits de leur total de 19 points. Cependant, il est serré en bas de tableau et je pense qu’ils auront du mal à rester en place à moins qu’ils ne fassent des renforts en janvier.

Valence traverse une période difficile. Leurs meilleurs joueurs sont partis cet été et ils n’ont pas réussi à les remplacer. Il y a encore beaucoup de qualité dans l’équipe, avec des joueurs comme Yunus Musah qui se font remarquer, mais un afflux de talents est nécessaire. Javi Gracia a été soutenu par le conseil d’administration et sera déterminé à changer les choses. Ils ont concédé trop de buts bâclés et il se concentrera donc d’abord sur le renforcement de la défense. Valence est un immense club avec beaucoup de pression sur les épaules – il sera fascinant de voir comment ils se débrouillent dans ce match et au cours de la seconde moitié de la saison.

