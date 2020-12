R

L’eal Madrid subit une énorme pression à l’approche de l’affrontement de samedi contre Séville, et une défaite pourrait avoir des ramifications massives. Mais le Real Madrid et Zinedine Zidane sont des experts dans la gestion de la pression, je ne serais donc pas surpris de les voir rebondir.

S’ils veulent battre une équipe sévère de Séville, ils devront résoudre leurs problèmes au milieu de terrain. Ils ont raté le dynamisme de Federico Valverde – quand ils perdent le ballon, ils n’ont pas la faim de le reconquérir et c’était clair lors de la défaite contre Alavés le week-end dernier.

Martin Ødegaard est un joueur du Real Madrid qui peut déverrouiller la clé de leurs problèmes de milieu de terrain. Jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’une fraction de son potentiel. En tant qu’ancien milieu de terrain, je le surveille et je pense qu’il a tout ce dont vous avez besoin; créatif sur le ballon, excellente technique, solide défensivement, spécialiste du ballon mort – tout! Une fois qu’il aura repris confiance et qu’il commencera à prendre plus de risques sur le ballon, nous reverrons le meilleur de lui.

Les adversaires du Real Madrid ce week-end, Séville, occupent actuellement la cinquième place, avec seulement six points les séparant et la zone de relégation, ce qui montre à quel point la ligue est compétitive cette saison.

Séville a tout pour être un défi pour les trophées, mais jusqu’à présent cette saison, nous n’avons pas vu le meilleur d’entre eux. Les équipes de Julen Lopetegui sont généralement bien organisées, mais elles ont concédé trop de chances cette saison et doivent rapidement changer cette tendance.

en relation

La clé pourrait être la défense centrale et rapprocher Jules Koundé et Diego Carlos. En couple, ils sont parmi les meilleurs de la Liga, aux côtés de Sergio Ramos et Raphaël Varane.

Diego Carlos a été une révélation depuis sa signature de Nantes en France – c’était une signature classique de Monchi; personne ne le connaissait vraiment, mais il était solide comme le roc.

Les deux équipes ont désespérément besoin d’un résultat pour que je puisse voir que cela se passe dans les deux sens, mais le Real Madrid est déjà venu ici et ils auront besoin d’une performance similaire à leur victoire au Camp Nou pour battre Séville samedi.

( La Ligue )

Contrairement à Zidane, les performances récentes ont relâché une grande partie de la pression sur les épaules de Ronald Koeman. Lorsque Barcelone a perdu El Clásico, ce fut un désastre, mais maintenant ils regardent à leur meilleur.

Il y a des signes précoces de l’équipe Pep Guardiola; ils sont excitants à regarder et s’ils perdent le ballon, ils le récupèrent en quelques secondes.

Le mouvement à l’avant s’est amélioré et Antoine Griezmann profite de jouer derrière Martin Braithwaite. Braithwaite travaille ses chaussettes à chaque match, faisant des courses dans le canal qui offre de l’espace pour le reste de l’équipe.

Koeman se développe dans le rôle et il repose les principaux acteurs au bon moment. Lionel Messi, Phillipe Coutinho et Marc-André ter Stegen étaient tous reposés cette semaine et seront frais pour jouer contre Cadix.

Et c’est en ce qui concerne Cadix, qui ne devrait pas être négligé dans ce match – ils ont causé des problèmes aux plus grandes équipes de la Liga en battant le Real Madrid plus tôt cette saison.

( La Ligue )

Vendredi soir, l’Athletic Bilbao accueillera Celta Vigo en direct sur la chaîne de télévision gratuite FreeSports, et je m’attends à un match passionnant entre deux équipes, plein de qualité.

Unai Vencedor de l’Athletic Bilbao est à surveiller dans ce match – il est techniquement doué et très à l’aise sur le ballon. Quand il a fait ses débuts la saison dernière, on lui faisait confiance pour prendre des coups de pied arrêtés, ce qui montre sa confiance et sa personnalité – et il a même frappé la barre transversale avec un coup franc.

Le Celta Vigo a connu un début de saison difficile et ne peut pas continuer à sous-performer en LaLiga – il y a trop de qualité dans le club avec Denis Suárez et Iago Aspas.

Le Celta a récemment nommé Eduardo Coudet en tant que nouveau manager qui a changé la mentalité du club – ils ont battu une équipe difficile de Grenade le week-end dernier et seront désespérés de trouver une certaine cohérence et de poursuivre avec une victoire ici.

( La Ligue )

Dimanche soir, Alavés accueillera la Real Sociedad, leader du championnat, et je m’attends à un match difficile pour les visiteurs.

Alavés a bouleversé le Real Madrid la semaine dernière, mais ne soyez pas surpris d’en voir plus cette saison. LaLiga est une ligue extrêmement compétitive où tout le monde peut battre n’importe qui, et je attribue cela au niveau de l’entraînement. La Liga regorge des meilleurs entraîneurs du monde, toutes les équipes sont bien entraînées, en bonne forme physique et tactiquement astucieuses.

Alavés est plein de confiance après cette performance exceptionnelle du week-end dernier. Leur patron Pablo Machin a opté pour le système 4-4-2 et cela fonctionne à merveille pour Joselu et Lucas Pérez en attaque, avec l’ancien milieu de terrain d’Aston Villa Jota capable de lier le jeu.

La Sociedad a dû utiliser la profondeur de son équipe cette saison et elle a récemment dû faire appel aux produits de son académie. J’ai été vraiment impressionné par Ander Barrenetxea, 18 ans, la semaine dernière: ce jour-là, il est injouable, et c’est formidable pour Imanol qu’il puisse faire confiance à ses jeunes stars pour intervenir si nécessaire.

( La Ligue )