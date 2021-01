T

La ligue est maintenant au-delà du point médian et chaque journée de match devient de plus en plus importante alors que nous entamons la seconde moitié de la saison. Il y a beaucoup de compétition pour les places européennes et la bataille de relégation commence à prendre forme. Certains des événements clés de ce week-end pourraient avoir un impact aux deux extrémités du tableau.

Avec deux joueurs sur sept buts chacun, José Luis Morales et Roger Martí, Levante est une équipe passionnante à suivre. Ils jouent de la même manière, peu importe l’opposition, mais parfois ils pourraient le faire avec un plan B. Ils ont besoin d’apprendre quand protéger la tête au lieu d’attaquer à tout prix. C’est génial pour le neutre mais ils ont perdu trop de points en raison de leurs attaques incessantes.

Leurs deux meilleurs buteurs sont les joueurs à surveiller dans ce match, José Luis Morales est un régal à regarder mais il n’a pas encore renouvelé son contrat, ils seront donc impatients de le dépasser car il est si important pour leur. Roger Martí est un autre joueur qui illumine la ligue. Il a continué sa grande forme de la saison dernière et sera une grande menace dans ce match.

Dans la perspective du reste de la saison, ils chercheront à assurer la sécurité. Ils sont en Liga depuis un moment et chaque fois qu’ils menacent de grimper sur la table, ils traversent une période difficile. Ils ont le potentiel de faire quelque chose de remarquable, mais ils manquent peut-être de ressources. La clé pour eux sera de garder leurs meilleurs joueurs, ce qui leur permettra de s’efforcer d’être plus ambitieux que de rester debout.

Le Real Valladolid souffre de blessures. Ils ont joué contre Elche CF avec un seul attaquant en forme et un défenseur central en forme. Ils essaient de jouer un football plus vaste que les saisons précédentes, mais cela ne clique pas. L’équipe en souffre et fait trop d’erreurs à l’arrière. Dans cet esprit, l’équipe a clairement un bon esprit comme en témoigne son retour contre Elche CF. S’ils parviennent à mettre Sergio Guardiola et Marcos André en forme, je suis convaincu qu’ils pourront changer les choses.

Rappelons-nous qu’il s’agit d’un club appartenant à l’emblématique Ronaldo. Cela a un grand impact car il a une grande puissance de traction. Shon Weissman est un exemple de quelqu’un qui est venu parce que Ronaldo était son héros. C’est formidable pour la ligue d’avoir quelqu’un comme lui dans la salle de conférence d’un petit club. C’est un gars intelligent et je m’attends à ce qu’il réussisse.

Levante vs Real Valladolid, vendredi 20h, EN DIRECT sur LaLigaTV

La Real Sociedad a connu des difficultés ces derniers temps et cela est en grande partie dû à des blessures avec David Silva et Mikel Oyarzabal. Ils ont trop concédé et n’ont pas marqué assez, mais le niveau de jeu reste similaire. Ils ont bien joué contre Barcelone et n’ont pas eu la chance de perdre aux tirs au but. C’était génial de voir Imanol Alguacil canaliser son Phil Brown intérieur, parler à ses joueurs sur le terrain et leur rappeler à quel point ils jouent. Cela montre un bon esprit et une grande solidarité au sein de l’équipe.

Il est regrettable que le Real Madrid ait annulé le retour de Martin Ødegaard à la Real Sociedad. Il n’a jamais voulu partir en premier lieu et a joué son meilleur football au club.

Le Real Betis doit signer un attaquant et un défenseur central. Ils ont trois attaquants dans les livres, mais ils ont du mal à trouver le fond des filets. Leurs problèmes structurels continuent de persister, et ce sera une priorité de Manuel Pellegrini de les résoudre. Un avantage majeur pour eux est la forme du dos de Sergio Canales. Il apporte tellement de qualité à l’équipe et a un rythme de travail incroyable. Son partenariat avec Guido Rodríguez est très prometteur et je m’attends à les voir démarrer dans la seconde moitié de la saison.

Real Sociedad vs Real Betis, samedi 17h30, EN DIRECT sur LaLigaTV

Je ne suis pas sûr de la capacité d’Elche à survivre cette saison. Ils sont incompatibles avec le système auquel ils veulent jouer et cela entraîne un manque de créativité. C’est une équipe qui a besoin de plus de puissance de feu à l’avant et d’une injection de qualité star. Je pense qu’ils jouent leur meilleur football lorsque les ailiers poussent plus haut sur le terrain, il sera donc intéressant de voir dans quelle direction Jorge Almirón les emmène. Cela pourrait être une longue saison pour eux mais qui sait ce qui pourrait se passer contre cette équipe de Barcelone .

Après une série de bons résultats en championnat, Ronald Koeman sait qu’il doit jouer avec un 4-3-3. Ce système repose sur un bon jeu des ailes et c’est formidable de voir Ousmane Dembélé avoir une course soutenue dans l’équipe. Lionel Messi et Antoine Griezmann commencent également à cliquer ce qui plaira aux fans. Le fait est qu’avec autant de jeunes joueurs sur le terrain, l’équipe continuera à lutter avec cohérence. C’est normal étant donné qu’ils apprennent encore le jeu. Certains jeux seront fantastiques, et certains jeux seront intimidés, en particulier dans les affrontements physiques.

Avec l’arrivée d’un nouveau président, ils chercheront à se reconstruire et devront planifier un avenir qui pourrait ne pas inclure Lionel Messi. Je pense que Gini Wijnaldum serait une bonne signature pour eux. Il apporterait de l’expérience au milieu de terrain et ajouterait une certaine physicalité indispensable.

Elche vs Barcelona, ​​dimanche 15h15, EN DIRECT sur LaLigaTV

L’Atlético Madrid en a remporté six sur le rebond depuis le derby de Madrid et semble destiné au titre. Ils ont la capacité unique de battre des équipes sans bien jouer, comme en témoigne contre Séville où ils ont gagné sans leurs deux meilleurs joueurs sur le terrain. Nous savons qu’ils peuvent défendre brillamment et ont ajouté une force sérieuse au sommet. C’est entre leurs mains et c’est leur titre à perdre.

L’interdiction de Kieran Trippier causera un mal de tête à Diego Simeone. Personnellement, je ne comprends pas comment la FA peut interdire à quelqu’un de jouer en Espagne, mais c’est ce que c’est. Il a eu un impact énorme depuis qu’il a rejoint les Spurs, en particulier cette saison où il a fait passer son jeu au niveau supérieur. Le système repose sur un jeu fort des ailes arrière et Tripper a dû intensifier. Il est peut-être le seul joueur sans remplaçant approprié dans l’équipe, il sera donc intéressant de voir comment l’équipe gère son absence.

Carlos Soler a été une lumière brillante pour le Valencia CF cette saison et sera crucial dans ce match. Il n’a que 24 ans mais on a l’impression qu’il joue depuis toujours. Il devient un leader de l’équipe, aux côtés de José Gayá, et fait un excellent travail pour aider son club à traverser une saison difficile. Avec les Championnats d’Europe à l’horizon, il sera intéressant de voir s’il peut faire partie d’une équipe espagnole compétitive. Il sera certainement sur le radar de Luis Enrique et a le reste de la saison pour prouver sa qualité.

Atlético Madrid vs Valencia CF, dimanche 20h, EN DIRECT sur LaLigaTV

