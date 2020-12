T

Le derby basque entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad est traditionnellement connu sous le nom de «derby amical» en Espagne, mais chaque année il devient de plus en plus passionné entre les deux clubs.

Le derby basque entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad est traditionnellement connu sous le nom de «derby amical» en Espagne, mais chaque année il devient de plus en plus passionné entre les deux clubs.

Le jour du derby, il est de tradition pour les fans rivaux de se retrouver dans la vieille ville et de se rendre à des matchs ensemble, d’où le nom de derby amical. Cela ne veut pas dire qu’ils ne veulent pas gagner; il a toujours eu une saine compétitivité car ces clubs rivaux se disputent les meilleurs du Pays basque.

La bataille pour les meilleures jeunes stars de la région a également rendu cette rivalité encore plus grande; il y a un riche vivier de talents dans la région. Avant que l’Athletic Bilbao ne recrute les meilleurs talents, mais avec l’excellente académie Zubieta de la Real Sociedad et Xabi Alonso en tant qu’entraîneur de leur équipe “ B ”, ce n’est plus le cas et maintenant, la Real Sociedad a commencé à débaucher certains des jeunes joueurs de l’Athletic Bilbao, ce qui a frustré Bilbao avec sa politique de recrutement exclusivement basque et a alimenté le feu de ce match.

Les derbies sont toujours difficiles à appeler, mais ce jeu est un véritable flip d’une pièce qui pourrait aller dans les deux sens. La Real Sociedad n’a pas gagné en neuf matchs toutes compétitions confondues et en a perdu trois sur le rebond en LaLiga tandis que l’Athletic Bilbao a changé de forme récemment, donc je ne vois pas de favori clair pour le match.

La Real Sociedad sera ravie de retrouver David Silva et il avait l’air excellent à son retour de la défaite contre l’Atletico Madrid, mais ils espèrent également avoir le talisman et le capitaine Mikel Oyarzabal en forme pour cet affrontement – il a été sensationnel cette équipe et provoquera une vraie menace.

Je m’attends à ce que l’Athletic Bilbao cherche à contre-attaquer avec le rythme d’Iñaki Williams et espère capitaliser sur les erreurs défensives que nous avons vues à l’arrière de la Real Sociedad.

Athletic Bilbao vs Real Sociedad, jeudi 13h, EN DIRECT sur LaLigaTV

Il n’y a pas grand-chose à dire sur Lionel Messi, il a récemment battu le record de Pelé du plus grand nombre de buts pour un seul club, marquant son 644e pour Barcelone et ce record en dit long.

Ce que je trouve toujours incroyable chez Messi, c’est la façon dont il joue au football au plus haut niveau comme s’il joue au football dans le parc avec ses amis.

J’étais trois ans au-dessus de lui dans l’académie La Masia. Tout le monde savait qu’il était spécial, mais je ne savais certainement pas qu’il deviendrait ce qu’il est maintenant. En dehors du terrain, il était timide mais sur le terrain très confiant – il vous montrait le ballon puis il était parti, il ne perdrait jamais la possession et faisait toujours preuve d’une incroyable ténacité pour le récupérer.

Messi aurait pu marquer trois ou quatre contre Valladolid et il jouait avec le sourire aux lèvres, ce qui sera une mauvaise nouvelle pour les fans d’Eibar, qui ont tendance à lutter contre Barcelone. Ils ont été meilleurs ces derniers temps avec de bons résultats, mais ils appuient très haut, ce qui fait le jeu de Barcelone.

Si la forme de Barcelone se poursuit, les meilleurs espoirs d’Eibar peuvent être attribués à leur gardien Marko Dmitrović qui a été dans une forme sensationnelle cette saison. En dehors des gardiens de l’Atleti, du Barca et du Real, je pense que Dmitrović est le meilleur de la Liga – il semble faire des arrêts exceptionnels semaine après semaine.

Barcelone vs Eibar, mardi 18h15, EN DIRECT sur LaLigaTV

Depuis sa perte du derby de Madrid, l’équipe de Diego Simeone a montré comment il pouvait tactiquement déjouer ses adversaires. J’ai été vraiment impressionné de voir comment ils sont capables d’utiliser plusieurs formations pendant le match, et ils auront besoin de cette tactique dans ce derby de Madrid.

C’est la polyvalence de Yannick Carrasco, Mario Hermoso et Marcos Llorente qui permet à Simeone de passer de trois à quatre pendant le match, et ce trio est devenu crucial pour le style de l’Atletico.

Mario Hermoso connaît son meilleur sort au club, il était dans et hors du côté la saison dernière, mais il a gagné en confiance, il est bon sur le ballon, fort physiquement et une menace sur les coups de pied arrêtés.

La polyvalence tactique de l’Atlético sera importante pour leur match contre Getafe et dans la course au titre cette saison. Semblable à Atleti, Getafe aime s’asseoir et attraper les équipes au comptoir, donc l’équipe de Simeone devra se méfier de leur menace dans ce match.

Atlético Madrid vs Getafe, mercredi 18h15, EN DIRECT sur LaLigaTV

Les rivaux du titre du Real Madrid ont récemment l’attaquant Karim Benzema en pleine forme et il s’améliore avec l’âge. Il a eu une carrière incroyable au Real Madrid et pour moi, il est le meilleur n ° 9 de la Liga. Il joue comme un neuf et demi, parce que son jeu de liaison et son travail sur le ballon sont brillants.

Au fil des ans, il a été si bon pour cette équipe et il est si altruiste – je ne pense pas que Cristiano Ronaldo aurait marqué autant de buts qu’il a fait sans lui, et c’est pourquoi il est l’un de mes joueurs préférés en Liga.

Les adversaires du Real Madrid, Elche, ont eu du mal à gagner suffisamment de matchs cette saison, ils ne créent pas assez de chances et devront se renforcer en janvier s’ils veulent rester en Liga.

Elche vs Real Madrid, mercredi 20h30, EN DIRECT sur LaLigaTV