Tout au long de la Liga cette saison, nous avons vu plusieurs jeunes joueurs intervenir lors de grands matchs – et à Barcelone contre Valence ce week-end, nous verrons plus d’étoiles montantes de LaLiga exposées.

Pour Valence, Yunus Musah a fait sensation cette saison. L’ancien jeune joueur d’Arsenal a remplacé Ferran Torres, maintenant à Manchester City, sur l’aile et est devenu un pivot de l’équipe. Son importance a été démontrée en milieu de semaine, alors qu’il quittait le banc pour sauver Valence d’une surprise en coupe avec un but de dernière minute.

Valence est un club réputé pour produire des diplômés d’académie de haute qualité qui feront ensuite partie de la première équipe. Le coach de Valence Javi Gracia fera à nouveau appel ce week-end au milieu de terrain Carlos Soler, 23 ans, et, à condition qu’il soit en forme, à l’arrière gauche José Gayà, 25 ans.

De même, Barcelone est bien connue pour produire de jeunes talents grâce à son académie La Masia, Ansu Fati étant la dernière star, et lors de leur victoire contre la Real Sociedad mercredi, le Barca a commencé avec le jumelage d’arrière central Óscar Mingueza et Ronald Araújo. Ce dernier est quelqu’un pour qui je vois un avenir prometteur; il est fort, plein de confiance et a une grande mentalité.

Mais c’est Pedri, le joueur de 18 ans qui a signé de Las Palmas en 2019, qui est le jeune joueur qui a le plus impressionné cette saison. Sa progression à Las Palmas montre la profondeur du talent et le niveau des académies à travers le pays.

Pedri a parfois joué sur l’aile cette saison mais a commencé au milieu de terrain central en milieu de semaine et il y avait des aperçus d’Andrés Iniesta avec ses compétences techniques sur le ballon, sa capacité à le recevoir au demi-tour et son instinct pour entrer dans des espaces intelligents entre milieu de terrain et défense de l’opposition.

Dans LaLiga, vous devez être techniquement solide pour réussir. Pour les jeunes joueurs, il est essentiel qu’ils réfléchissent et jouent rapidement sur et hors du ballon – et dans toute l’Espagne, c’est ainsi qu’ils sont entraînés dans l’académie dès leur plus jeune âge. Je repense à mon temps avec Barcelone, et quand j’avais 18 ans, je n’étais pas prêt à intervenir, il a fallu un peu plus de temps aux joueurs pour percer. Mais de nos jours, les joueurs sont prêts à passer au football en équipe première plus tôt que jamais et je pense que c’est parce que le processus d’apprentissage est bien meilleur dans l’académie.

Je m’attends à ce que les deux équipes attaquent avec Pedri et Musah jouant leur rôle dans ce match, et j’ai vraiment hâte d’y être. Je m’attends à ce que Valence avance parce que c’est un grand club et c’est ce qu’ils font – mais c’est peut-être leur chute avec l’espace qui fournira les talents offensifs du Barça.

Le résultat du derby de Madrid la semaine dernière a ouvert la course au titre, mais je considère toujours l’Atlético comme un petit favori. Les qualifications du Real Madrid dépendront de la victoire à l’extérieur dans des équipes difficiles comme Eibar ce week-end.

Ils ont battu l’Athletic Bilbao mardi, mais ont eu la chance de gagner malgré la majeure partie du match avec un homme supplémentaire. Ils ont eu du mal à créer des occasions, ont pris beaucoup de tirs à distance et ont du mal à briser des équipes solides en défense.

Cependant, les fans du Real Madrid peuvent être confiants compte tenu du retour du skipper Sergio Ramos et de l’arrière droit Dani Carvajal lors des derniers matchs. L’apparition de Carvajal a vu l’arrière droit auxiliaire Lucas Vázquez jouer plus en avant lors des deux derniers matches – ce qui les aide à équilibrer la défense et l’attaque.

Sergio Ramos de retour améliore également son partenaire d’arrière central Raphaël Varane – et les deux se complètent. Leur partenariat a contribué à changer la saison.

Eibar ne sera pas facile à décomposer – ils pressent haut sur le terrain et ont dominé la Real Sociedad sur le ballon lors de leur match nul la semaine dernière. Leur plus grande force est qu’ils forment une équipe qui travaille dur les uns pour les autres.

Vendredi soir, en direct sur FreeSports et LaLigaTV, l’Athletic Bilbao et Huesca chercheront à gagner ce match car seuls quatre points séparent la moitié inférieure. Une victoire pourrait être cruciale ici.

L’Athletic Bilbao est un club empreint de tradition et de fierté – j’ai joué pour leurs rivaux basques Alavés et c’était toujours un endroit intimidant où aller.

Huesca est une équipe dont les résultats n’ont pas encore égalé leurs performances – ils ont tendance à dominer la possession mais ont eu du mal à mettre leurs chances de côté cette saison. Cependant, l’ancien attaquant de Leicester City, Shinji Okazaki, a récemment marqué son premier but de la saison, tandis que Javier Ontiveros revient à son meilleur et a marqué lors de leur victoire contre Alavés la dernière fois.

Nous devrions voir une équipe de l’Atlético complètement différente de celle qui a perdu le derby de Madrid, avec Los Colchoneros à domicile et favoris contre Elche ce week-end.

Jusqu’à cette défaite face au Real Madrid, ils avaient été fantastiques toute la saison. Mais la semaine dernière a été décevante, non seulement le résultat, mais aussi la façon dont ils ont perdu, et je serai intrigué de voir comment cela a affecté leur langage corporel et leur confiance.

C’est la première fois cette saison qu’ils ont besoin d’une réaction et s’ils veulent gagner le championnat, ils doivent battre Elche.