g

L’Allemagne et la Hongrie sont devenues les premiers pays de l’UE à déployer le vaccin après avoir commencé un jour plus tôt que le reste du bloc, bouleversant les plans de déploiement coordonné dimanche.

Tobias Krueger, l’exploitant d’une maison de soins infirmiers où les vaccinations ont commencé samedi à Halberstadt, dans la région du nord-est de l’Allemagne de Saxe-Anhalt, a déclaré: «Chaque jour que nous attendons est un jour de trop.»

La première personne à la maison à être vaccinée avec le vaccin Pfizer-BioNTech était Edith Kwoizalla, 101 ans, a rapporté l’agence de presse dpa.

M. Krueger a déclaré que 40 des 59 résidents de la maison voulaient le coup avec 10 des quelque 40 travailleurs. Il faisait partie des vaccinés, mais a ajouté: «Je comprends également les préoccupations.»

en relation

En Hongrie, des agents de santé ont été vaccinés à l’hôpital central Southern Pest de Budapest, tandis que les autorités slovaques prévoyaient également de commencer à administrer leurs premières doses samedi soir.

Les premières expéditions du vaccin sont arrivées dans les hôpitaux de l’UE dans des conteneurs très froids tard vendredi et tôt samedi après avoir été expédiées d’un centre de fabrication en Belgique avant Noël.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publié une vidéo célébrant le déploiement du vaccin, le qualifiant de «moment émouvant d’unité».

Elle a déclaré: «Aujourd’hui, nous commençons à tourner la page sur une année difficile. Le vaccin Covid-19 a été livré à tous les pays de l’UE. La vaccination commencera demain dans toute l’UE. »

(

Un centre de vaccination Covid à Berlin

/ REUTERS)

Le déploiement marque un moment d’espoir pour une région qui comprend certains des points chauds viraux les plus anciens et les plus touchés au monde – l’Italie et l’Espagne – et d’autres comme la République tchèque, qui ont été épargnés très tôt, pour voir leur système de santé approcher point de rupture à l’automne.

Au total, les 27 pays de l’UE ont enregistré au moins 16 millions d’infections à coronavirus et plus de 336000 décès – des chiffres qui, selon les experts, sous-estiment le véritable bilan de la pandémie en raison de cas manqués et de tests limités.

Néanmoins, le déploiement du vaccin aide le bloc à projeter un sentiment d’unité dans une mission complexe de sauvetage après avoir été confronté à une année de difficultés pour négocier un accord commercial post-Brexit.

Cela stimule également les politiciens européens qui étaient frustrés après que le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada aient commencé leurs programmes de vaccination avec le même vaccin développé par l’Allemagne plus tôt ce mois-ci.

(

Le médecin-chef hongrois Adrienne Kertesz reçoit le vaccin

/ AP)

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a déclaré: «C’est ici, la bonne nouvelle à Noël.

«Ce vaccin est la clé décisive pour mettre fin à cette pandémie… c’est la clé pour retrouver nos vies.»

Les premières expéditions ont été limitées à un peu moins de 10 000 doses dans la plupart des pays, les vaccinations de masse ne devant commencer qu’en janvier.

Chaque pays décide lui-même qui recevra les premières injections – mais ils accordent tous la priorité aux plus vulnérables.

En Hongrie, le premier envoi de 9 750 doses – suffisamment pour vacciner 4 875 personnes, puisque deux doses sont nécessaires par personne – est arrivé tôt samedi par camion et a été transporté à l’hôpital central South Pest à Budapest.

Le gouvernement a déclaré que quatre autres hôpitaux, deux à Budapest et deux autres dans les villes de l’est de Debrecen et Nyiregyhaza, recevraient également des vaccins de l’expédition initiale.

en relation

Les autorités françaises ont déclaré qu’elles donneraient la priorité aux personnes âgées, en fonction de l’impact mortel du virus sur les personnes âgées lors des précédentes poussées de virus.

L’agence française de sécurité médicale surveillera le déploiement des vaccins pour tout problème potentiel.

L’Allemagne, où la pandémie a coûté plus de 30 000 vies, commençait avec les plus de 80 ans et les personnes qui s’occupent des groupes vulnérables.

Les autorités espagnoles ont déclaré que le premier lot de vaccin est arrivé dans la ville centrale de Guadalajara, où les premiers injections seront administrées dimanche matin dans une maison de retraite.

En Italie, qui a le pire bilan viral d’Europe avec plus de 71000 morts, une infirmière de l’hôpital Spallanzani de Rome, le principal établissement de lutte contre les maladies infectieuses de la capitale, sera la première du pays à recevoir le vaccin, suivie par d’autres personnels de santé.