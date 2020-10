Sammy Arriaga est entré pour la première fois sur la scène grand public lors de la saison 10 d’American Idol, mais le chemin qu’il a choisi concernant son genre de musique préféré le distingue des autres. Ayant grandi dans une famille cubaine à Miami, en Floride, la musique latine a joué un rôle énorme dans la vie précoce et présente d’Arriaga; cependant, l’ajout d’une touche de pays moderne s’est avéré être la recette du succès. Le jeune artiste a récemment sorti son nouveau single “Something We Can Dance To” – une chanson qu’il a empilée pendant des années, mais a estimé que 2020 était le moment idéal pour donner vie.

Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Arriaga a expliqué pourquoi il avait choisi de sortir le single et l’inspiration impliquant sa route de musique country. “J’ai toujours voulu mélanger ma percussion latine, les rythmes latins que j’ai grandi en écoutant à Miami, j’ai toujours essayé de trouver un moyen de mélanger ce rythme avec le son pop-country moderne d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré, ajoutant comment la chanson est un mélange parfait de rythmes country, hip hop et latins – quelque chose que le genre country n’a pas encore vu.

Ce n’était pas non plus une chanson récemment écrite comme Arriaga admet l’avoir écrite il y a quatre ans. Pourtant, en raison du climat actuel avec le COVID-19 qui fait des ravages aux États-Unis et dans le monde, il a estimé que c’était le moment idéal pour remonter le moral. «Je commence à réaliser que tout le monde est juste dans les décharges», a-t-il expliqué. “Tout le monde se sent juste mal et déprimé et dans ma tête, je me dis:” D’accord. Si je mets une chanson, ça doit être une chanson de bien-être parce que tout le monde se sent déjà déprimé. ” Et dans ma tête, je me dis: ‘Donnons-leur [everyone] quelque chose sur lequel nous pouvons danser. Et je me dis: ‘Oh, d’accord. Voilà! C’est le titre de la chanson. Alors je me suis dit: “C’est une évidence.” “

Ses deux parents sont originaires de Cuba mais ont déménagé en Floride alors qu’ils étaient encore très jeunes. Ayant Arriaga au début de la vingtaine, l’auteur-compositeur-interprète a grandi dans un beau mélange de cultures. Mais avec l’espagnol étant sa langue maternelle, la musique country n’était pas quelque chose qu’il a grandi en pensant chanter jusqu’à ce que son père lui suggère une idée.

(Photo: Colin Flora)

«J’ai fait les auditions d’American Idol en 2010 et mon père étant l’homme d’affaires qu’il est – il disait: ‘Si vous allez participer à l’une de ces émissions, vous savez que ces émissions recherchent toujours une histoire vraiment intéressante, alors que la télévision puisse faire des vidéos intéressantes de vous et raconter des histoires intéressantes aux téléspectateurs. Et alors, il dit: “Vous devez être différent. Vous devez vous présenter et donner quelque chose de différent.” Donc, j’avais l’habitude de me présenter comme étant le chanteur de country cubain – ou juste le chanteur de country latino. “

Bien que ce soit l’angle qu’il a choisi, ce qui l’a encouragé à déménager à Nashville, dans le Tennessee, s’est produit il y a près de dix ans. Le jeune chanteur et auteur-compositeur est déterminé à ajouter un peu plus de saveur à ce genre en constante évolution et est prêt à faire tomber les barrières. Jusqu’à présent, cela a très bien fonctionné pour lui, gagnant des millions de tours sur Spotify et d’autres plateformes de musique. Pour en savoir plus sur Sammy Arriaga, visitez son site Web et assurez-vous de le garder verrouillé sur PopCulture.com pour tout ce qui concerne les tendances et les célébrités.