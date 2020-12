✖

L’acteur Theo Rossi (Sons of Anarchy, Luke Cage) a un compte Instagram rempli d’adorables photos d’animaux, des messages d’intérêt public sur le port d’un masque et des messages sur le fait de prendre soin des autres. Il publie également des hommages à des personnalités de haut niveau qui ont eu un impact sur le monde, y compris un lutteur professionnel décédé en 2011. Rossi a récemment partagé un hommage à “Macho Man” Randy Savage.

Rossi a livré un message bref mais direct. Il a posté une photo du défunt lutteur fléchissant et montrant son biceps. Il a ensuite ajouté deux emojis de chèvre, un emoji couronne et le hashtag “GOAT” pour faire passer son message. Rossi tient Savage en très haute estime et il a veillé à ce que tout le monde soit bien conscient de ce fait avec sa publication Instagram.

“Oh ouais …… La crème de la récolte …… Miss Elizabeth …… vieille école”, a commenté un fan en réponse à la photo. Plusieurs autres ont pesé et exprimé l’opinion que Savage était une figure emblématique de la lutte professionnelle. Bien que d’autres parlent juste d’entendre l’artiste décédé dire “oh ouais” encore et encore dans leur tête.

L’une des figures les plus populaires de la WWF et de la WCW, Savage a eu une carrière de 32 ans qui comprenait 29 règnes de championnat. Il est également devenu deux fois champion du monde des poids lourds de la WWF tout en bénéficiant d’un niveau de renommée comparable à Hulk Hogan. Savage a eu un tel impact sur la lutte professionnelle que la WWE l’a nommé «le plus grand tenant du titre de tous les temps».

Rossi a déjà utilisé son compte Instagram pour rendre hommage à des personnages emblématiques après leur décès. Un exemple était un article en août sur ce qui aurait été le 42e anniversaire de Kobe Bryant. Rossi de la star des Los Angeles Lakers décédée dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier, avec le message: “[Mamba Forever]. “

La star de Luke Cage a également publié un autre hommage à Bryant à son décès. «TOUTES LES PRIÈRES, LA PUISSANCE et L’AMOUR aux familles de TOUS ceux qui ont été perdus dans le tragique accident d’hélicoptère d’aujourd’hui», a écrit Rossi le 26 janvier. et le jeu qu’il aimait jouer. Cette VIE est un BLINK. “

Rossi a continué à mettre en évidence des personnalités importantes avec son profil sur les réseaux sociaux. Il a publié des hommages à Chadwick Boseman, Philip Seymour Hoffman, le représentant John Lewis, Robin Williams et Nipsey Hussle, entre autres. À chaque fois, il a ajouté des messages sur l’impact que chaque individu avait sur ses industries respectives ou sur le monde en général.