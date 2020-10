Lamebotas?, Facundo révèle pourquoi il a quitté Televisa | Réforme

Facundo, le célèbre chauffeur qui se distingue par son caractère plus qu’irrévérencieux, a finalement avoué pourquoi il avait quitté Televisa après des années à être l’une des images principales et a assuré que c’était parce qu’il en avait assez de se promener dans des boiteux.

Selon l’animateur d’Incognito, il voulait être producteur sur Televisa, il pensait que ce serait le meilleur et quand il l’a fait, il s’est rendu compte qu’il n’était pas heureux et que ce n’était pas ce qu’il voulait pour lui.

Facundo Il a avoué sur le programme YouTube de Yordi Rosado que même s’il était un producteur de Televisa, il devait se promener en tant qu’ingénieur léchant les chaussures et tout le monde et demander la permission pour tout, ce qui le dégoûtait trop et il préférait partir.

L’animateur irrévérencieux était l’une des images les plus fortes à la télévision dans des domaines tels que le Super Bowl, les Coupes du monde et autres, et la relation avec Televisa a duré de nombreuses années.

Lorsque Tucnorturno a terminé, Facundo a décidé de mettre fin à son exclusivité et a tenté sa chance avec Fox Sports. Dans cette chaîne payante, la célèbre faisait partie de l’émission School for maris, mais il s’est rendu compte qu’il n’y en avait plus pour lui sur cette chaîne de télévision.

Le chauffeur a décidé de prendre la parole et a fait remarquer qu’il n’y avait rien pour lui là-bas, ni existant, ni que cela ne pouvait exister et malgré le fait qu’il avait encore un an d’exclusivité avec la chaîne de télévision, il a négocié son exclusivité en partageant qu’ils allaient le payer cette année-là et qu’ils ne le feraient pas. à utiliser dans rien.

Facundo Il a souligné qu’il était sorti dans les meilleures conditions de Fox et que c’était à ce moment-là que son opportunité s’est présentée à TvAzteca.

Il a avoué à Yordi Rosado qu’en partant de là, TVAzteca l’a invité à faire partie de La Isla et c’est là qu’il a commencé sa carrière en concurrence directe avec Televisa.

L’un des plus grands bouleversements dans lequel Facundo a été impliqué pendant son séjour à Televisa a été celui dans lequel Lorena Herrera a affirmé qu’elle était née homme et qu’à l’adolescence, elle avait changé de sexe.

C’est en 2000 que les deux célébrités se sont disputées dans une émission de télévision, où l’animateur a assuré que l’actrice sinaloenne était née homme. Comme révélé plus tard, ce combat était prévu et l’idée de Lorena Herrera elle-même, il n’y avait donc pas de réel problème entre les célébrités.

Cependant; Les médias se sont retrouvés avec l’idée que l’actrice aurait vraiment pu naître homme et ont commencé à interroger la belle Lorena sur son passé et à essayer de corroborer ce que Facundo avait dit.

Les médias de divertissement ont fini par trouver l’acte de naissance de l’actrice sinaloenne et ont corroboré qu’elle était née femme, tout ce que le chauffeur avait dit était une farce.

Tout a été dévoilé lorsque le conducteur irrévérencieux a été interrogé pour un programme de Youtube dans lequel il a avoué que tout avait été joué.

Pourquoi n’agissons-nous pas que tu t’écartes! St3n et veux faire de même avec moi, je m’offusque, je quitte le forum en colère, il y a des médias dehors et on fait un scandale, alors ils ont accepté, c’était la proposition de l’actrice de Sinaloa.

Selon Facundo partagé, l’objectif de cette invention était d’augmenter la cote du programme de télévision, ce qui a été atteint.

Le programme sortait environ trois semaines plus tard et enregistrait 8,0 points, nous étions habitués à 2,5, 3,0, c’est là que j’ai remarqué et dit que cela fonctionne avec des scandales, a révélé le pilote irrévérencieux.

L’animatrice, connue pour être devant des programmes non conventionnels, a déclaré que l’anecdote de Lorena Herrera était de savoir comment son «éveil à la télévision».