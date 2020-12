L’ami de Jennifer Aniston révèle le secret qui les unit tant | .

L’actrice Jennifer Aniston est l’une des figures les plus célèbres de l’industrie hollywoodienne et l’une des plus appréciées par un grand nombre de fans ainsi que par l’un de ses amis les plus proches qui a révélé quelques détails qui les ont unis tous les deux.

D’autre part, l’histrionique, Jennifer Aniston, s’est démarquée pour être l’une des figures les plus discrètes du médium et a été en de rares occasions impliquée dans la controverse, cependant, à cette occasion, l’une de ses plus proches amis aurait rompu le silence.

Une personne qui vit fréquemment avec la belle actrice, Aniston est celle qui a mis fin à une partie de sa vie privée en révélant le surnom avec lequel elle appelle la célèbre Californienne.

La maquilleuse de la star a montré la grande affection qui les unit depuis que leur coexistence de travail les a amenés à renforcer un lien particulier d’amitié.

Angela Levin, est chargée de collaborer avec Jennifer Aniston et de mettre en valeur la beauté avec laquelle l’interprète parvient à éblouir dans ses présentations.

Lors d’une conversation que Levin a eue avec un média bien connu, il a profité de l’occasion pour faire plusieurs compliments à la star de cinéma, qu’il a décrite comme un être humain incroyable.

Quand je pense à Jen, je pense à la gentillesse, à la générosité, à l’amour et à la famille, décrit-elle dans Hello!

De la même manière, elle a mis en évidence de la manière la plus euphorique l’une des grandes qualités d’Aniston, une raison forte qui conduirait ses proches à profiter encore plus de sa compagnie.

Elle a une façon de faire vivre aux gens autour d’elle toutes ces émotions et sentiments en même temps. “

En plus de l’appeler affectueusement par les trois initiales de son nom “Jen”, Angela a donné un aperçu du grand lien qui existe entre les deux et est la raison de son surnom:

Nous nous appelons maman », ajoutant que« pas seulement nous deux, mais toutes les femmes incroyables qui l’entourent. Et dans un sens, cela résume les choses: nous sommes à elle et elle fait partie de nos cœurs pour toujours. Vraiment unique en son genre et unique en son genre. “

Il convient de mentionner que ce ne serait pas la seule manière dont Levin s’adresse à Aniston puisque lors de la célébration de l’anniversaire du protagoniste d’un grand nombre de films, il a entouré la femme d’affaires actuelle de divers compliments et de mots affectueux.

Joyeux anniversaire, chérie, mon amour, mon soleil d’or », a-t-il écrit. “Nous sommes ensemble depuis tant d’années et cela me coupe encore le souffle.”

L’emblématique «Rachel» est l’un des personnages les plus connus de la série la plus célèbre, cette dernière basée sur un reportage d’Hollywood Reporter, qui n’a jusqu’à présent pas pu matérialiser les retrouvailles que ses fans attendent depuis si longtemps en raison de la Pandémie de covid19.

C’est Matthew Perry lui-même qui informera tous les fans il y a des mois que la réunion prévue entre les membres de la série aurait été reportée jusqu’en mars 2021.

Perry qui a joué dans l’émission populaire sous le personnage de “Chandler Bing” qui à la fin a joué dans un mariage avec sa petite amie à l’écran, l’actrice Courtney Cox qui a joué Monica Geller dans l’histoire.

L’émission emblématique est une référence pour les séries télévisées et encore aujourd’hui elle continue de faire partie des goûts du public, cela ne faisait que quelques semaines qu’elle faisait même partie du contenu de la plateforme Netflix.

La série télévisée américaine a été diffusée pour la première fois le 22 septembre 1994 sur NBC et s’est terminée le 6 mai 2004.

L’histoire se déroule à New York et dépeint notamment la vie d’un grand groupe d’amis résidant à Manhattan, les scènes se déroulent la plupart du temps autour d’un grand fauteuil rouge devenu un symbole qui représente cette comédie.