L'amie de Natalia Téllez Elle semble flirter avec lui au milieu de l'émission!

L’animatrice, actrice et présentatrice de télévision Natalia Tellez apparaît dans une nouvelle vidéo où il est diffusé en quelques secondes, ce qui semble être une grande révélation car apparemment une de ses amies a avoué son amour, le tout devant les caméras.

Natalia Tellez Elle est connue pour être une femme extrêmement talentueuse et surtout belle, elle a un caractère plutôt sympathique et une personnalité qui conquiert quiconque la connaît, comme cela s’est produit avec Consuelo Duval, qui a avoué il y a longtemps qu’elle avait un peu peur d’elle alors qu’elle savait que ce serait le cas. l’un des nouveaux membres de “Filet divin«En raison de son âge et du fait qu’il ne saurait pas s’il se connecterait bien, mais précisément grâce au caractère et à la personnalité de Téllez, il a réussi à conquérir Duval.

Pour cette raison, nous pourrions dire que cela s’applique à la plupart des personnes et célébrités qu’il a rencontrées tout au long de sa carrière, Natalia Tellez Elle est extrêmement intelligente et sait très bien s’adapter à toute circonstance, c’est pourquoi nous l’avons également vue dans différents programmes, que ce soit à la télévision, à la radio et elle a même le temps d’agir au cinéma, c’est une femme qui s’adapte à n’importe quel projet, peut-être à cause de il est si recherché.

Ce n’est pas une surprise que plus d’une personne y soit attirée, car en plus d’être extrêmement intelligente, perspicace, noble et de nombreuses autres qualités, elle est également très belle, la chose intéressante est qu’apparemment, cela attire non seulement l’attention des hommes, mais aussi des femmes.

En effet, dans l’une des émissions du programme Netas Divinas, ils étaient présents dans une capsule répondant à quelques questions, quand l’un des chefs d’orchestre a admis qu’elle aimerait être comme elle, en la décrivant Natalia a demandé à Jacqueline Bracamontes si elle lançait la vague. , à quoi elle a répondu que oui, clairement le commentaire était une blague parce qu’ils se sont immédiatement mis à rire mais, pendant un moment, cela parut ainsi.

C’était le 9 janvier 2020, lorsque cette vidéo a été partagée sur YouTube sur la chaîne Unicable, elle s’intitulait: “Jacqueline Bracamontes lance la vague à Natalia Téllez? | Netas Divinas – Unicable”, nous allons vous montrer tout de suite , vous pouvez trouver le commentaire de Jacqueline Bracamontes à la minute 6:17.

J’y ai toujours pensé. Natalia est magnifique! Super cool, intelligent et divin. Juste dans tout ce qu’il dit et sans trop de relooking. J’adore! », A écrit un internaute.

Cette nouvelle édition de Netas Divinas a assez plu aux internautes et aux téléspectateurs qui regardent l’émission, car c’est une combinaison de personnalités et surtout que les âges entre les conducteurs qui ont également des personnalités différentes et apportent toujours quelque chose d’intéressant à chacun. des programmes.

Cependant, celle qui à plusieurs reprises a pris la tête de ses commentaires ainsi que des événements et des blagues est la sienne Natalia TellezBien qu’elle n’ait que deux ans dans le programme, elle est déjà devenue très connue et populaire, c’est pourquoi elle est l’une des membres les plus appréciées du programme.

Il y a quelque chose chez Natalia qui doit être très bon. Parce que là où Paola Rojas a dit une fois qu’elle aimerait avoir une mère comme Natalia, je ne me souviens pas qui des autres filets a dit que Natalia confierait ses enfants si quelque chose lui arrivait et maintenant Jacki qu’elle aimerait être comme Natalia … “Il a écrit un ventilateur.

Ce sur quoi certains internautes s’accordent, c’est que Natalia Téllez parvient à captiver son entourage, car elle se montre toujours telle qu’elle est, sans aucun filtre et c’est peut-être ce que beaucoup aiment voir en elle.

