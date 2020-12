L’amour de Belinda peut tout faire, même les guarapetas de Nodal | Instagram

Quelques détails sur la relation de Belinda et Christian nodal ont été libérés récemment et expliquent que le chanteur de “Le coup de foudre!” doit faire face à l’une des particularités de l’interprète de “Adiós Amor” puisqu’ils soulignent “boire trop”.

Tout semble indiquer que le chanteur de 21 ans, Christian Nodal aime beaucoup boire, selon les rumeurs qui ont émergé récemment, ils affirment que le natif d’Espagne, Belinda Peregrin Schüll Vous devez composer avec le goût particulier de votre gallan pour la boisson.

Selon les informations qui ont émergé ces derniers jours, ce n’est pas que le jeune homme ait un problème avec «l’alcool», cependant, selon les rumeurs, tout indique que c’est devenu une situation très répétitive lors des soirées où le couple est présent .

L’un de ces moments a été l’anniversaire de la mère de l’interprète musicale régionale, Christy Nodal, où apparemment la fête organisée en son honneur au nom de son célèbre fils, a été le moment qui a conduit à «l’ivresse» de la jeune chanteuse.

La Mexicaine nationalisée, Belinda était l’une de celles qui, avec la fille d’anniversaire, ont été prises en train de profiter de la grande fête organisée à Mazatlán, Sinaloa.

De son côté, le chanteur originaire de Caborca, Sonora a également apprécié la fête mais à sa manière, ils l’ont souligné, ce qui à un moment donné lui ferait perdre connaissance.

Cela a même conduit à certains commentaires dans lesquels ils mentionnent que Belinda est “une grande femme pour l’artiste de musique ranchera”.

Preuve en est que lors d’un des moments de cette soirée, Belinda et Nodal ont dédié une chanson à la maman de cette Belinda a demandé à son beau de l’accompagner sur scène, tout indiquait que la chanteuse de “Dis moi comment tu veux«J’étais déjà« ivre ».

Cela a sans doute partagé certaines des opinions des internautes dont certains ont exprimé leur soutien au couple, “ne soyez pas envieux … ils sont heureux de les aimer”, tandis que d’autres ont souligné que Nodal n’était pas au courant de la petite amie qu’il avait. “Wey si tu peux découvrir qu’elle est avec Belinda?”

Et c’est qu’à en juger par chacune des images qu’ils partagent dans leurs récits respectifs et les moments qu’ils jouent tous les deux ensemble, gaspillent du miel à chaque occasion, cependant, une autre preuve la plus irréfutable était l’apparition du couple sur une couverture du Magazine populaire.

La première image du magazine place les idoles de la musique d’aujourd’hui juste au moment où elles vivent aujourd’hui, et elles ont également partagé d’autres moments dans lesquels elles ont l’air très joyeuses et amusantes au cours de cette session, un échantillon de cela a été partagé dans l’un des La page de fans la plus populaire sur les célébrités.

Dans sa dernière édition, le magazine People en espagnol a désigné Beli et Nodal comme “le couple de l’année”, et voici quelques commentaires à cette publication.

LE COUPLE PLUS BEAU ET MERVEILLEUX QUE LES SIÈCLES DES SIÈCLES … COMME NODELI IL N’Y A PAS D’AUTRES

Le meilleur couple que je t’aime, a écrit un autre des adeptes.

De même, leurs fans ont également pu constater que le sentiment l’un envers l’autre est réciproque et à chaque fois qu’ils ont l’occasion d’échanger des détails pour se surprendre.

Certains d’entre eux ont été partagés par eux sur leurs comptes Instagram respectifs, inondant tous leurs fidèles fans de tendresse.

Autre échantillon d’amour qui a transpiré, ils l’ont fait savoir dans le cadre de leur quatrième anniversaire lorsqu’ils ont décidé de se faire tatouer le numéro 4, en référence à la date spéciale à laquelle ils ont atteint leur quatrième mois.

Aujourd’hui, Belinda et Nodal sont considérés comme l’un des couples les plus aimés de la série et ils vivent pleinement leur relation, ce qui a sans aucun doute eu le soutien de leurs nombreux fans qui ratent l’occasion de les motiver à tout moment. .

C’est jour après jour que le célèbre interprète de “Light without gravity” et le chanteur qui crée désormais une nouvelle chanson avec le groupe “Reik” appelé “Poco” montrent que la relation que peu de gens attribuent au départ se renforce avec le pas du temps.