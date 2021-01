People.com a annoncé la rupture entre Ben et Ana, découvrez ici tous les détails.

Après 1 an ensemble, l’acteur de 48 ans et sa petite amie cubaine de 32 ans ont décidé de mettre fin à leur relation.

Le magazine People s’est entretenu avec une source proche du couple et c’est ce qu’il a dit.

“Ben ne sort plus avec Ana,” dit-elle sèchement. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas être à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire puisque ses enfants y vivent. “

“C’est quelque chose de mutuel et de totalement amical”, ajoute une autre source proche d’Affleck et de Armas. «Ils sont à des moments différents de leur vie; il y a un amour et un respect profonds. Ben veut toujours travailler sur lui-même. Il a trois emplois et est un père solide à la maison. Ils sont tous les deux satisfaits de leur vie. “

L’ex-mari de Jennifer Garner et son ex-petite amie se sont rencontrés à la Nouvelle-Orléans lors du tournage de “Deep Water”, blanchissant leur romance seulement en mars 2020 après un voyage romantique dans son Cuba natal et une visite au Costa Rica.

Tout au long de l’année et pendant l’emprisonnement après la pandémie de COVID-19, nous avons été ravis de plusieurs photos l’un de l’autre en train de s’embrasser et de s’embrasser à Los Angeles.

Après la présentation à ses enfants et à son meilleur ami, Matt Damon, nous pensions que la relation allait de plus en plus forte, mais apparemment l’histoire de la princesse est terminée.

Y aura-t-il un ruissellement pour ce doux couple hollywoodien?