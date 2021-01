Nouvelle signature pour Thor: l’amour et le tonnerre, le quatrième opus de la saga avec Chris Hemsworth qui, après avoir révolutionné la franchise avec Ragnarok, reviendra pour diriger Taika Waikiki. Et c’est

que, après avoir confirmé le Le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster et l’incorporation de Christian Bale en tant que méchant mystérieux, maintenant les rumeurs suggèrent que Matt Damon pourrait retourner dans l’univers

Merveille.

Damon a déjà fait une petite apparition à Ragnarok, où il a joué Loki dans une représentation théâtrale à Asgard. Récemment, The Daily Mail a parlé avec l’acteur des protocoles sanitaires pour entrer

L’Australie, où Love and Thunder est actuellement filmé, et qui a déclenché des alarmes de la part des fans, qui réfléchissent déjà au retour de l’acteur au MCU.

Je suis très heureux que ma famille et moi puissions appeler l’Australie chez nous au cours des prochains mois », a déclaré Damon dans l’interview.

Les équipes de tournage australiennes sont reconnues dans le monde entier pour leur professionnalisme et c’est un plaisir de travailler avec eux, alors les 14 jours de quarantaine en valent la peine », a-t-il ajouté.

Cela signifie que le protagoniste de Mars et de la trilogie Bourne est en Australie pour un tournage. Et compte tenu de ses antécédents avec Waititi et avec la franchise Thor, il y a de fortes chances que ce soit pour une sorte de rôle dans Love and Thunder, même si ce n’est qu’un caméo, comme cela s’est produit dans Ragnarok.

Lorsque sa brève participation au troisième film de Thor a été révélée, Damon a révélé à Collider qu’il était pleinement préparé pour le rôle, c’est-à-dire qu’il ne serait pas dérangé de le répéter dans le MCU.

Chris Hemsworth vient de m’appeler et Taika m’a appelé. Je suis très ami avec ces gars », a-t-il expliqué.

L’idée m’a été présentée, qui consistait essentiellement à jouer un acteur de théâtre communautaire intergalactique capable de «faire ressortir le fantasme du personnage de Tom Hiddleston», et cela me semblait surréaliste », a-t-il ajouté. J’ai trouvé que c’était cool, amusant et facile à faire. “

Thor: Love and Thunder devrait sortir le 11 février 2022 dans la phase 4 de l’univers Marvel qui a déjà commencé avec la première sur Disney + de la série Scarlet Witch and Vision (WandaVision).

Source: Excelsior