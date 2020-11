Olivia Wilde et Jason Sudeikis ont récemment mis fin à leur relation de 10 ans; cependant, il est clair qu’ils s’aiment toujours.

L’actrice Olivia Wilde et l’acteur Jason Sudeikis étaient l’un des couples les plus forts d’Hollywood, jusqu’à cette année.

Après avoir passé dix ans ensemble et avoir partagé la paternité de leurs enfants Otis et Daisy, âgés respectivement de six et quatre ans, ils ont décidé de se séparer.

A ne pas manquer: les célébrités qui sortent avec des chaussons

Cette décision a surpris ses fans, qui n’auraient jamais imaginé que cela se produirait, et encore moins dans une année aussi difficile.

Les acteurs se sont fiancés en janvier 2013 mais n’ont pas finalisé leur lien de mariage.

Désormais, les deux font leur part pour continuer à vivre ensemble et à s’entendre au mieux.

Leur relation semblait si mignonne que les voir ensemble donnera toujours l’espoir d’une réconciliation.

Cela pourrait vous intéresser: des célébrités qui portaient des robes de mariée sur le tapis rouge

Cela s’est produit il y a quelques jours, lorsqu’ils ont été surpris en train de parler à Los Angeles.

Entre rires et câlins, on voit que leur relation est en très bon termes et qu’il n’y a pas de ressentiment de part et d’autre.

Conscients qu’ils veulent donner à leurs enfants calme et sécurité, ils sont restés sans donner beaucoup d’informations sur leur séparation.

Pourtant, il est toujours dommage que l’un de nos couples préférés de la série ne continue plus à écrire son histoire d’amour.

On ne peut qu’espérer que les sourires et les mots qui les rapprochent se cachent sous leurs masques.