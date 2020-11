Voici les grands points de discussion de l’action du week-end…

1. Majestic Ndombele peut encore s’améliorer

Tanguy Ndombele était le seul joueur de Tottenham à avoir débuté trois fois la semaine dernière, reflétant l’importance du milieu de terrain non-conformiste pour Jose Mourinho, mais sa forme physique reste un problème. Alors que Ndombele se fatiguait contre Chelsea, la menace des visiteurs diminuait, alors que les Spurs se contentaient d’un point à Stamford Bridge. Ndombele est rapidement passé du paria à l’essentiel, mais il n’est toujours pas assez en forme, après avoir été remplacé à l’heure de ses cinq derniers départs. Les Spurs ont la doublure parfaite à Giovani Lo Celso, mais ils augmenteront sûrement d’un niveau lorsque Ndombele sera capable de terminer 90 minutes. Dan Kilpatrick

(AP)

2. Chelsea Loanee Gallagher continue de briller pour West Brom

Personne à Chelsea ou à Charlton n’a été surpris que Conor Gallagher ait déjà l’air à la maison en Premier League. Le joueur de 20 ans est très apprécié à Stamford Bridge et le manager de Charlton, Lee Bowyer, savait qu’il ne faudrait pas longtemps avant de s’annoncer dans l’élite après son prêt de six mois à Charlton la saison dernière. Gallagher était sans doute le meilleur joueur sur le terrain lorsque West Brom a joué à Tottenham il y a quelques semaines et son but à long terme a donné aux hommes de Slaven Bilic leur première victoire en Premier League depuis leur promotion en battant Sheffield United 1-0 samedi. Il a l’air d’un vrai talent. Simon Collings

(POOL / . via .)

3. Lampard ne tombera pas dans les jeux d’esprit de Jose

Frank Lampard connaît trop bien Jose Mourinho pour être pris dans sa guerre psychologique. Il était remarquable que le Special One puisse garder un visage impassible en déclarant Tottenham poney dans une course de chevaux dans la bataille pour le titre de Premier League. Arsène Wenger a peut-être été blessé par de telles absurdités – mais pas si Lampard. Il l’a balayé, de la même manière qu’il a refusé d’être attiré dans le piège que Mourinho a tendu sur le terrain. Comment le patron des Spurs aurait aimé voir Chelsea sur-étendre et laisser des espaces à l’arrière. Mais l’équipe de Lampard était trop disciplinée pour donner à ses rivaux la chance de les éliminer – et un autre jour, Tammy Abraham, Hakim Ziyech et Olivier Giroud auraient converti l’une de leurs chances de prendre les trois points. James Robson

(POOL / . via .)

4. Phillips et Pickford impressionnent devant Southgate

Gareth Southgate était présent à Goodison Park pour voir Leeds battre Everton 1-0 samedi, où deux hommes ont présenté un cas impressionnant au manager anglais. Kalvin Phillips, qui a reçu sa première convocation en Angleterre en septembre avant d’avoir joué une minute en Premier League, était l’homme du match en dictant un affichage dominant à Leeds et en gardant James Rodriguez silencieux. À l’autre bout, Jordan Pickford d’Everton a réalisé une performance confiante dans les buts après un début de saison difficile. Southgate est resté fidèle à son n ° 1 et sera encouragé par ce qu’il a vu. Jack Rosser

5. Chorley lorgne les grands garçons de la Premier League après le cuir chevelu de la FA Cup

La vidéo des joueurs de Chorley annonçant Someone Like You d’Adele dans leur vestiaire après avoir assommé Peterborough en FA Cup a été visionnée plus de 1,5 million de fois après qu’elle soit devenue virale. Dans ce qui a été une année difficile, les célébrations des vairons hors de la ligue ont rappelé ce qu’est le football. L’équipe nord de la Ligue nationale, dirigée par le directeur d’école primaire Jamie Vermiglio, participe au troisième tour de la FA Cup pour la première fois de son histoire et les joueurs seront collés au tirage au sort lundi soir dans l’espoir d’obtenir l’un des grands de la Premier League. garçons. Jack Rosser

Solskjaer fait l’éloge de Cavani – en dehors de la préparation des chaussures

6. Fernandes ressemble à la signature de 2020

Un autre match, un autre objectif pour Bruno Fernandes, qui doit être considéré comme la meilleure signature de 2020. À l’approche de la fin de l’année civile, ce sont le genre de questions qui seront évaluées. Et sans le déménagement de Fernandes à Old Trafford en janvier, les choses seraient très différentes à Manchester United. C’est l’homme qui a déclenché leur revirement de forme qui les a renvoyés au troisième rang du classement alors qu’ils semblaient aussi bons que ceux du top quatre la saison dernière. Et juste au moment où ils semblaient prêts pour leur quatrième défaite de la saison en championnat dimanche – derrière 2-0 à Southampton – il a inscrit son 10e but de la saison pour inspirer une victoire de retour. Il a coûté 47 millions de livres sterling – mais pour Ole Gunnar Solskjaer, il n’a pas de prix. James Robson

(.)

7. Arsenal doit attendre encore plus longtemps pour Partey

Comme si les problèmes de Mikel Arteta ne pouvaient pas s’aggraver, il doit maintenant attendre encore plus longtemps le retour de Thomas Partey. Lorsque le milieu de terrain s’est blessé à la cuisse contre Aston Villa le 8 novembre, on espérait qu’il pourrait être de retour après la trêve internationale deux semaines plus tard. Partey, cependant, a depuis eu du mal à revenir et la blessure est pire qu’on ne le craignait. Arteta a confirmé après la défaite 2-1 d’Arsenal contre les Wolves que le Ghanéen serait désormais absent pour “quelques matchs de plus” et que c’est un coup dur pour les Gunners. Dans une saison qui n’a pas encore démarré, Partey a été une rare étincelle brillante. Simon Collings

(Piscine via REUTERS)

8. Message fort de Hodgson aux joueurs du Palace

Après la défaite de vendredi contre Newcastle, deux défaites consécutives pour Crystal Palace, Roy Hodgson a posé un message clair. Hodgson est généralement le premier à défendre ses joueurs, mais après avoir perdu contre Burnley et Newcastle, cela a changé. “C’est à chaque joueur de s’assurer qu’il est à son meilleur pour tout donner à l’équipe”, a-t-il déclaré. “S’ils ne le font pas, pour quelque raison que ce soit, c’est quelque chose dont ils devront assumer une certaine responsabilité.” Palace visite West Brom ce week-end et Hodgson maintenant il est parti à la recherche de réponses de son équipe. Jack Rosser

9. Klopp n’abandonne pas sa lutte contre les diffuseurs

Il n’y a aucun signe de temps pour guérir la relation de Jurgen Klopp avec les diffuseurs – en particulier après que Liverpool a subi une autre blessure lors de son match nul 1-1 à Brighton. James Milner a été le dernier joueur de Liverpool à s’effondrer alors qu’ils luttent pour faire face au calendrier chargé – et Klopp n’a pas tardé à frapper BT Sport après le coup d’envoi de son équipe à l’heure du déjeuner. La question est de savoir si ses protestations tombent dans l’oreille d’un sourd. Il est désespéré de voir cinq remplaçants réintroduits et il est clair que ce n’est pas un combat qu’il est prêt à abandonner de si tôt. James Robson

(.)

10. La Juventus de Pirlo perd encore du terrain en Serie A

Andrea Pirlo continue de se débattre à la Juventus. La légende italienne a eu un début de vie difficile dans la gestion et un match nul 1-1 avec les ménés promus Benevento laisse la Juve à six points de retard sur le leader de la Serie A, l’AC Milan. Pirlo a défendu sa décision de faire reposer Cristiano Ronaldo samedi et la Juve, qui a remporté neuf titres consécutifs, doit faire face à un véritable combat pour sa domination du football italien. L’AC Milan manquait Zlatan Ibrahimovic en raison d’une blessure, mais a quand même battu la Fiorentina 2-0 et semble être un véritable défi pour la Juve cette saison. Jack Rosser